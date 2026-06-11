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República Checa tiene capacidad para detener a la ofensiva coreana, afirma Miroslav Koubek

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Guadalajara (México), 10 jun (EFE).- Miroslav Koubek, seleccionador de República Checa, aseveró este miércoles que su equipo tiene la capacidad para contener a la ofensiva de Corea del Sur, liderada por el capitán Son Heung-min, en su debut en el Mundial 2026.

"Son es un gran nombre en el fútbol mundial. Ha logrado muchísimo. Sabemos que es una leyenda, aunque no sólo es él, Corea del Sur tiene a otros jugadores excelentes, ahí nace el mayor peligro para nosotros. Confío en que somos capaces contenerlos y tener un desempeño excelente", aseguró el técnico.

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El conjunto checo debutará este jueves en la justa mundialista ante Corea del Sur, una de las selecciones más fuertes del grupo A, que completan México y Sudáfrica.

Koubek llegó al banquillo en diciembre de 2025 y logró que su selección clasificara en la fase de repechaje para tener su segunda participación mundialista, la primera fue en el 2006.

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El seleccionador reconoció que a sus jugadores les ha costado adaptarse a la altura de más de 1.500 metros sobre el nivel del mar a los que se encuentra la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde se encuentra el estadio Akron, sede del juego.

"Tomamos muchas medidas para prepararnos para estas condiciones y para una mayor altitud. Ya veremos hasta qué punto lo logramos. No queremos meternos esas cosas negativas en la cabeza; ese es nuestro lema", subrayó.

El timonel también señaló que tiene listo el 11 inicial con el que se presentarán ante Corea del Sur. Dijo que el delantero Jan Kuchta ha mejorado de la lesión que sufrió en un tobillo.

"Está en el límite, lo positivo es que en los últimos días su estado ha mejorado notablemente", aseguró.

Tras la conferencia de prensa, el equipo solicitó a la FIFA hacer un reconocimiento de la cancha del estadio Akron Estadio Guadalajara para hacer reconocimiento de la cancha, algo que hasta el momento no le había otorgado.

Tras enfrentar medirse a Corea del Sur, los checos chocarán contra Sudáfrica, el 18 de junio y cerrarán la fase de grupos contra México, el 24 de junio, en el Estadio Azteca. EFE

(foto)

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