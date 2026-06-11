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El Pachuca anuncia a Benjamín Mora como su nuevo entrenador

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Pachuca (México), 10 jun (EFE).- El Pachuca mexicano anunció este miércoles a Benjamín Mora como su nuevo entrenador para el Apertura 2026 que arrancará en julio próximo.

"La mente es lo más poderoso que el ser humano tiene. Me puedo adaptar muy fácil a las necesidades de donde esté", dijo el timonel en su video de presentación, que fue publicado por las redes sociales del equipo.

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El entrenador de 46 años llega para sustituir al argentino Esteban Solari, quien dejó al equipo la semana anterior de manera sorpresiva, luego de haberlo clasificado a la fase final del Clausura en la que cayó en la semifinal ante los Pumas UNAM.

Mora buscará consolidar su carrera en los llamados Tuzos, después de su aventura por el fútbol de China, en el que dirigió al Wuhan Three Towns.

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El originario de Tijuana, que empezó su andar en los banquillos en las divisiones inferiores del Tijuana y Atlético Chiapas, empezó a aglutinar experiencia en el extranjero con el Johor Darul Takzim FC del fútbol de Malasia, conjunto que dirigió entre el 2015 y 2022, y al que llevó a obtener varios campeonatos.

Su gran desempeño le permitió dirigir a su primer equipo en México en el Atlas entre el 2022 y el 2023.

Consecuencia de su perfil errante, en el 2024 emigró a Canadá para tomar las riendas del York United Football Club.

De vuelta en este país, tomó los controles del modesto Querétaro, con el que se mantuvo hasta el año pasado.

Gilberto Mora intentará que el Pachuca mantenga su inercia de promover a jóvenes valores, un sistema que tuvo gran éxito bajo la tutela del uruguayo Guillermo Almada, quien los llevó a ganar la Copa de Campeones de la Concacaf.

Luego de la partida de Almada, Jaime Lozano intentó sin éxito alargar ese sistema, por lo que fue sustituido por Esteban Solari, quien a pesar de sus destacados resultados, prefirió no seguir al frente del equipo.

El Pachuca debutará en la primera jornada del Apertura 2026 el próximo 18 de julio, cuando visite a los Pumas UNAM. EFE

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