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Sheinbaum da "cordial bienvenida" a Infantino en Palacio Nacional antes de la inauguración

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Ciudad de México, 10 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este miércoles en Palacio Nacional al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la víspera de la inauguración del Mundial 2026 en Ciudad de México.

"En Palacio Nacional, recibí al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como a representantes de federaciones y confederaciones, para darles la más cordial bienvenida a este gran país", apuntó Sheinbaum en la red social X.

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"Estamos en la víspera de la inauguración en México de la Copa Mundial de Fútbol 2026", añadió en su breve mensaje.

Este miércoles en su conferencia diaria, Sheinbaum evitó confirmar su asistencia a la plaza del Zócalo durante la jornada inaugural del Mundial de fútbol y aseguró que el partido entre la selección mexicana y sudafricana lo podría ver en una de las 18 sedes Fan Fest en la capital, ante la previsión de varias manifestaciones de protesta en la capital.

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Sus declaraciones se producen en medio de las protestas encabezadas por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), han realizado bloqueos y manifestaciones, que en algunos casos se tornaron violentas, en distintos puntos de la Ciudad de México para exigir mejoras laborales.

Antes de verse con Sheinbaum, Infantino aseveró este miércoles que la "magia" del Estadio Azteca, el legendario campo de fútbol de la Ciudad de México, fue trascendental para la conjunción entre México, Estados Unidos y Canadá en la organización de esta Copa del Mundo.

Infantino habló en la conferencia de prensa previa a la inauguración del Mundial 2026 en el que este jueves se enfrentarán las selecciones de México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, que albergará por tercera vez una Copa del Mundo.

Además, destacó el impacto global del evento, que dijo dejará una huella imborrable.

"Es el evento más grande en la historia de la humanidad, con 48 selecciones participantes en tres países distintos. Más de 6.000 millones desde casa de manera gratuita viendo los partidos", apuntó.

El Mundial 2026 es organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá. EFE

(foto)

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