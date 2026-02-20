Espana agencias

Seis comunidades en alerta por viento y temporal marítimo, con Cataluña en nivel naranja

Madrid, 20 feb (EFE).- Seis comunidades están hoy en alerta por viento y/o temporal marítimo, de las cuales Cataluña se encuentra en nivel naranja (riesgo importante) por olas de hasta 4 metros en el Ampurdán (Girona), según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Cataluña además está en amarillo (peligro bajo) por temporal marítimo en Tarragona y vientos de hasta 80 kilómetros por hora, que también mantienen bajo aviso a Girona.

Asimismo ,están en nivel amarillo de riesgo Asturias, Cantabria y País Vasco por temporal marítimo ante la previsión de olas en el litoral de hasta 5 metros.

En Baleares el aviso amarillo está activado en Mallorca por viento de hasta 80 kilómetros por hora y por mala mar, al igual que en Menorca por olas de 3 a 4 metros.

Se suma además hoy en nivel amarillo, por fuertes vientos, el interior norte y litoral norte de Castellón (Comunidad Valenciana), ante la previsión de rachas de entre 70 y 80 kilómetros por hora. EFE

