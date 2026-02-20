Espana agencias

Podemos rechaza el plan de Rufián y alerta de que basar todo en "cálculo electoral" solo acabará con la izquierda

Ione Belarra rechaza la propuesta de Gabriel Rufián y advierte que supeditar la reorganización de la izquierda a pura estrategia matemática favorece únicamente al PSOE e incluso pone en riesgo la supervivencia de movimientos feministas, ecologistas y antirracistas

Guardar

Durante una intervención ante el Consejo Ciudadano de Podemos, Ione Belarra abordó el surgimiento de propuestas que, desde su perspectiva, podrían limitar la diversidad de proyectos en la izquierda española. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la secretaria general de Podemos mostró su desacuerdo con el planteamiento defendido por Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), quien sugirió reorganizar el espacio de la izquierda alternativa con base en criterios electorales y estratégicos.

Belarra explicó que, según esa lógica propuesta, la búsqueda de un mejor resultado parlamentario llevaría a concentrar el voto en la candidatura considerada más fuerte, lo que a su parecer desembocaría en un apoyo casi automático al PSOE debido a que suele ser la fuerza con más opciones de vencer al bloque de la derecha. La dirigente de Podemos sostuvo que esta estrategia, centrada exclusivamente en el “cálculo en la ley electoral” y la “matemática parlamentaria”, podría tener como desenlace la desaparición de corrientes fundamentales para el espacio progresista como el feminismo, el ecologismo y el antirracismo, colectivos que, subrayó, desempeñan un papel clave al frenar el avance de posturas de ultraderecha.

Según reportó Europa Press, Belarra vinculó directamente el aumento de la ultraderecha con lo que calificó como la “inacción” del PSOE en políticas sociales a lo largo de la actual legislatura. Apuntó que una izquierda supeditada a la supervivencia del Partido Socialista no sólo dificultaría la consolidación de proyectos autónomos, sino que podría finalmente desembocar en una situación donde el PSOE facilitara, mediante la abstención, un gobierno solitario del Partido Popular.

Durante el acto, la líder de Podemos defendió la necesidad de construir una izquierda no dependiente “del PSOE mediante un proyecto confederal”, orientado por principios feministas, ecologistas, antirracistas y antifascistas. “Si todo el planteamiento es de cálculo en la ley electoral, de matemática parlamentaria, de candidatura con más opciones electorales, entonces está clara cuál va a ser la conclusión al final. Es que hay que apoyar al PSOE y que hay que votar al PSOE porque es la candidatura más grande”, expresó, según recogió Europa Press.

El debate sobre la reorganización de la izquierda alternativa ganó visibilidad días antes, cuando Rufián, en un acto público, apeló a la necesidad de maximizar la representación de este sector electoral, incluso por encima del fragmento, para lograr el mejor resultado posible frente a Vox, provincia por provincia. A esa idea respondió Belarra subrayando que los intereses del espacio progresista sólo se verán salvaguardados si la izquierda mantiene su autonomía y ambición fuera del miedo. “Un proyecto con ambición, que no haga política desde el miedo, porque el miedo, compañeros y compañeras, paraliza”, sostuvo durante su intervención.

El medio Europa Press señaló que este intercambio refleja la tensión existente sobre la hoja de ruta que debe seguir la izquierda en el futuro electoral próximo, poniendo en el centro la disyuntiva entre aglutinar fuerzas desde la aritmética parlamentaria o apostar por la construcción de propuestas políticas autónomas e identificables como alternativas tanto al PSOE como a otros partidos de la actual escena política. Además, destaca la preocupación de Belarra por el riesgo que, en su opinión, representa diluir a fuerzas progresistas en un esquema de suma de votos, lo que podría comprometer la supervivencia de espacios que han sido punta de lanza en la defensa de derechos sociales, igualdad de género, medio ambiente y lucha antirracista.

Temas Relacionados

PodemosIzquierdaIone BelarraGabriel RufiánERCPSOEEspañaConsejo Ciudadano de PodemosFeminismoEcologismoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Montero pide una candidatura única de izquierda para no desperdiciar voto y aplaude la iniciativa de Rufián

La ministra de Hacienda advierte sobre la dispersión de opciones progresistas y subraya la importancia de unir fuerzas para optimizar resultados en los comicios, elogiando los esfuerzos encaminados a alcanzar una lista común más allá de intereses territoriales

Montero pide una candidatura única

Tellado ve al PSOE "noqueado" y critica la "actitud inadminisible" de Marlaska en el caso del DAO

Tellado ve al PSOE "noqueado"

Baldoví, sobre la iniciativa de Rufián: "Es el momento de hablar sosegadamente; la discreción es fundamental"

Baldoví, sobre la iniciativa de

Tellado (PP) pide a Alfredo Canteli que vuelva a ser candidato en Oviedo de cara a las elecciones municipales de 2027

Tellado (PP) pide a Alfredo

Cinco detenidos por explotar sexualmente a mujeres que prostituían en pisos de Pamplona

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nace ‘Un paso al frente’,

Nace ‘Un paso al frente’, la alianza para “ganar a la extrema derecha”, en un evento marcado por las ausencias de Yolanda Díaz, Rufián o Podemos

Un padre desempleado pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: el distanciamiento empezó cuando tenía 5 años

La Justicia deniega la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Venezuela: un apellido no es prueba suficiente sin estudio genealógico

La Guardia Civil arresta a la empleada de una empresa y a su pareja por desfalcar más de 600.000 euros con transferencias no autorizadas

La reunión en Madrid sobre el Sáhara Occidental no cambia la línea roja del Frente Polisario: “La única fórmula es que el pueblo saharaui decida”

ECONOMÍA

El régimen de Cuba debe

El régimen de Cuba debe 255 millones de euros a más de 150 pequeñas y medianas empresas españolas: ahora piden apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez

Francisco Riaza, tasador hipotecario: “Mientras los bancos obtienen beneficios históricos, a nosotros se nos condena a la esclavitud”

El aviso de los sindicatos a la patronal para que suban los salarios: “No van a encontrar a gente para trabajar”

El sector del vino y del aceite de oliva español celebran el fallo contra los aranceles de Donald Trump y aseguran que solicitarán la devolución de las tasas

Esto es lo que cuesta comprar una casa en la nieve: el precio de la vivienda en las zonas de esquí de España

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera