Podemos rechaza el plan de Rufián y alerta de que basar todo en "cálculo electoral" solo acabará con la izquierda

Durante una intervención ante el Consejo Ciudadano de Podemos, Ione Belarra abordó el surgimiento de propuestas que, desde su perspectiva, podrían limitar la diversidad de proyectos en la izquierda española. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la secretaria general de Podemos mostró su desacuerdo con el planteamiento defendido por Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), quien sugirió reorganizar el espacio de la izquierda alternativa con base en criterios electorales y estratégicos.

Belarra explicó que, según esa lógica propuesta, la búsqueda de un mejor resultado parlamentario llevaría a concentrar el voto en la candidatura considerada más fuerte, lo que a su parecer desembocaría en un apoyo casi automático al PSOE debido a que suele ser la fuerza con más opciones de vencer al bloque de la derecha. La dirigente de Podemos sostuvo que esta estrategia, centrada exclusivamente en el “cálculo en la ley electoral” y la “matemática parlamentaria”, podría tener como desenlace la desaparición de corrientes fundamentales para el espacio progresista como el feminismo, el ecologismo y el antirracismo, colectivos que, subrayó, desempeñan un papel clave al frenar el avance de posturas de ultraderecha.

Según reportó Europa Press, Belarra vinculó directamente el aumento de la ultraderecha con lo que calificó como la “inacción” del PSOE en políticas sociales a lo largo de la actual legislatura. Apuntó que una izquierda supeditada a la supervivencia del Partido Socialista no sólo dificultaría la consolidación de proyectos autónomos, sino que podría finalmente desembocar en una situación donde el PSOE facilitara, mediante la abstención, un gobierno solitario del Partido Popular.

Durante el acto, la líder de Podemos defendió la necesidad de construir una izquierda no dependiente “del PSOE mediante un proyecto confederal”, orientado por principios feministas, ecologistas, antirracistas y antifascistas. “Si todo el planteamiento es de cálculo en la ley electoral, de matemática parlamentaria, de candidatura con más opciones electorales, entonces está clara cuál va a ser la conclusión al final. Es que hay que apoyar al PSOE y que hay que votar al PSOE porque es la candidatura más grande”, expresó, según recogió Europa Press.

El debate sobre la reorganización de la izquierda alternativa ganó visibilidad días antes, cuando Rufián, en un acto público, apeló a la necesidad de maximizar la representación de este sector electoral, incluso por encima del fragmento, para lograr el mejor resultado posible frente a Vox, provincia por provincia. A esa idea respondió Belarra subrayando que los intereses del espacio progresista sólo se verán salvaguardados si la izquierda mantiene su autonomía y ambición fuera del miedo. “Un proyecto con ambición, que no haga política desde el miedo, porque el miedo, compañeros y compañeras, paraliza”, sostuvo durante su intervención.

El medio Europa Press señaló que este intercambio refleja la tensión existente sobre la hoja de ruta que debe seguir la izquierda en el futuro electoral próximo, poniendo en el centro la disyuntiva entre aglutinar fuerzas desde la aritmética parlamentaria o apostar por la construcción de propuestas políticas autónomas e identificables como alternativas tanto al PSOE como a otros partidos de la actual escena política. Además, destaca la preocupación de Belarra por el riesgo que, en su opinión, representa diluir a fuerzas progresistas en un esquema de suma de votos, lo que podría comprometer la supervivencia de espacios que han sido punta de lanza en la defensa de derechos sociales, igualdad de género, medio ambiente y lucha antirracista.