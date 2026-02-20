Espana agencias

Madrid se impone a Barcelona como la ciudad favorita de España para ver fútbol fuera de casa

Guardar

(Información remitida por la entidad que la firma:)

"La capital española ha resultado ganadora en una votación realizada entre los aficionados para clasificar las mejores ciudades del país para visitar y ver fútbol.

Según un nuevo estudio sobre cultura de los seguidores en todo el continente, encargado por la UEFA Europa League y la UEFA Conference League, patrocinado por Enterprise Rent-A-Car y realizado por los expertos en investigación de mercado OnePoll, Madrid ha recibido un firme apoyo del 35 % de los 1000 votantes de España, superando a Barcelona (22 %), Sevilla (12 %) y Bilbao (11 %). El estudio también reveló:

El estudio incluyó a 1000 fans de cada uno de los siguientes países: Francia, España, Inglaterra, Alemania e Italia (5000 en total): sedes de las ligas nacionales de los "cinco grandes" de Europa. En el mismo se comparaban los hábitos del día de partido en los cinco países, lo que mostró sorprendentes resultados.

Por ejemplo, los seguidores españoles se consideran los más apasionados (52 %), aunque el estudio reveló que, de media, los españoles pasan un 30 % de cada partido cantando, un porcentaje solo ligeramente mayor que los ingleses (24 %).

Mientras tanto, el 78 % de los seguidores españoles afirma tener una superstición para el día del partido: llevar una prenda de ropa especial es el ritual nacional favorito, mientras que más de la mitad (56 %) de los hinchas españoles reconocen que se han marchado de un partido antes del pitido final del encuentro, mientras que un 32 % declara hacerlo con frecuencia.

El nuevo estudio celebra el lanzamiento de la campaña Enterprise Real Club Legends, que en esta temporada pondrá el foco en los seguidores más apasionados y los héroes anónimos que siguen a sus equipos por toda Europa y son una parte esencial de sus clubes y comunidades en los días de partido.

Este mensaje tiene un fuerte eco en España, con un 92 % que cree que los voluntarios o las personas que trabajan para su club en el día de partido no reciben la atención que se merecen, mientras que un 74 % dice que los miembros fuera del campo son tan importantes o más para su club que los jugadores.

Kyle Sanborn, vicepresidente Global de Estrategia de Marca y Activación de Marketing, Enterprise Mobility, declaró: "Nuestro nuevo estudio subraya el increíble sentido de comunidad y fidelidad que los seguidores crean a diario en los clubes de fútbol de toda Europa. Incluso cuando no siempre inspiran tantas canciones y titulares como los jugadores, es evidente que hay un mayor deseo de homenajear a los héroes anónimos, y estamos encantados de formar parte de ello".

La encuesta subrayó la dedicación de los seguidores asistentes a partidos que siguen a su equipo en su país y continente, sin importar el tiempo que haga (o incluso el resultado del partido). Por ejemplo, el 81 % de los encuestados aseguró estar dispuesto a viajar tres horas o más para ver a su equipo, mientras que el 66 % afirma que el resultado en el campo no era lo más importante para su club, citando en su lugar otros factores como la historia, el ambiente del día de partido y el vínculo con la comunidad.

Acerca de Enterprise Mobility

Enterprise Mobility es un proveedor líder de soluciones de movilidad que incluyen alquiler de vehículos, gestión de flotas, alquiler flexible de vehículos, carsharing, vanpooling, alquiler de vehículos industriales, alquiler de vehículos de lujo, venta minorista de vehículos y suscripción de vehículos, así como otros servicios y soluciones tecnológicas de transporte para hacer que los viajes sean más fáciles y adaptados a los clientes. Enterprise Mobility, incluidas sus filiales y franquicias, y su filial, Enterprise Fleet Management, gestionan una flota diversa de 2.4 millones de vehículos, a través de una red de más de 9.500 oficinas de proximidad y en aeropuertos, atendidas por nuestro personal, en más de 90 países y territorios. Empresa de la familia Taylor de Enterprise Mobility es propiedad de la familia Taylor de St. Louis (EEUU), Enterprise Mobility gestiona las marcas Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental y Alamo .

Acerca del estudio

Este estudio online de 1.000 seguidores españoles, y 5.000 en toda Europa, fue encargado por Enterprise y se llevó a cabo por la compañía de investigación de mercado OnePoll, de acuerdo con el código de conducta de Market Research Society. Los datos se recopilaron entre el 18 y el 22 de diciembre de 2025. Se aprobó la inclusión de todos los participantes mediante doble validación antes de poder participar en el estudio y recibieron una compensación económica en función de la extensión y la complejidad de la encuesta. El equipo de OnePoll fue el encargado de supervisar y editar el estudio. OnePoll es socio corporativo de MRS, miembro corporativo de ESOMAR y miembro del British Polling Council.

Contacto:

Jose Bonito

T: +44 7528 016 224"

AGENCIA EFE S.A.U.,S.M.E. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora de este. Agencia EFE se reserva el derecho a distribuir el comunicado de prensa dentro de la línea informativa, o bien a publicarlo en EFE Comunica.

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ábalos recurre la decisión de la Mesa del Congreso de negarle la indemnización tras dejar el escaño y podría ir al TC

El extitular de Transportes busca revertir la negativa de la Cámara Baja a otorgarle el pago por cese tras alegar una “flagrante vulneración” de derechos, y advierte que acudirá al Tribunal Constitucional si persiste la denegación

Ábalos recurre la decisión de

La Audiencia de Navarra condena a 5 años de prisión a un hombre que violó a su expareja

El tribunal ha dictado sentencia tras un acuerdo entre todas las partes y establece una indemnización de 27.000 euros para la víctima, que sufre secuelas psicológicas y físicas, además de limitar la libertad del responsable durante 12 años

La Audiencia de Navarra condena

Rajoy alerta de que "el mayor peligro para la democracia son los populismos, de extrema derecha y de izquierda"

Arropado por miembros del Partido Popular y simpatizantes en Valladolid, el expresidente del Gobierno advierte sobre la amenaza que representan los movimientos radicales y reclama unidad, respeto institucional y defensa de la separación de poderes para preservar la estabilidad del sistema democrático

Rajoy alerta de que "el

UGT abrirá consulta con empleados de seguros sobre preacuerdo convenio alcanzado por CCOO

Infobae

Robles resalta ante el comisario europeo de Defensa el compromiso con la UE, la OTAN y la subida del gasto en defensa

Robles resalta ante el comisario
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España pedirá a la Unión

España pedirá a la Unión Europea que levante sanciones a Delcy Rodríguez tras la amnistía a presos políticos en Venezuela

Gerardo Pisarello se impone a Bob Pop en las primarias de BComú y será el candidato a la alcaldía de Barcelona junto a Carol Recio

Un padre pide dejar de pagar la manutención de su hija por falta de relación y la Justicia lo rechaza: faltar a una sesión de mediación no la responsabiliza del distanciamiento

La Audiencia de Sevilla reduce a 300 euros la pensión alimentaria de una madre a su hija adulta tras constatar la ruptura del vínculo y un cambio de domicilio

El plan para España de Rufián choca con los independentistas: ni ERC, ni Bildu ni el BNG apoyan renunciar a listas “provincia por provincia”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 20 de febrero

La fiebre por la vivienda resiste, pero nuevas subidas de precio y de las hipotecas fijas enfriará el impulso comprador este año

Repsol reactiva su apuesta por Venezuela: prevé aumentar un 50% su producción en un año y triplicarla en tres

El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

De Guindos coincide con Pedro Sánchez y considera “imprescindible” el proceso migratorio para el crecimiento de España

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”