Espana agencias

El PP culpa al Gobierno de convertir a España en un "paraíso para delincuentes" tras el repunte de la criminalidad

Acusan al Ejecutivo de Pedro Sánchez de ignorar el crecimiento de delitos graves, incluyendo agresiones sexuales y cibercrimen, según cifras oficiales. Alberto Núñez Feijóo sostiene que la gestión gubernamental ha llevado a un aumento sostenido de la inseguridad

Guardar

El Partido Popular ha puesto énfasis en el aumento de delitos de agresión sexual con penetración, señalando que en 2025 se han contabilizado 5.363 denuncias, lo que representa un incremento del 2,8% respecto al año anterior. Según información difundida por el Ministerio del Interior, también se observa un crecimiento en los delitos contra la libertad sexual en general, con un aumento del 2,3% respecto a 2024. Aunque el Ministerio subrayó que este porcentaje es inferior al incremento interanual registrado el año previo, cuando la cifra fue del 5,7% en comparación con 2023, desde el Partido Popular se cuestiona la respuesta gubernamental frente a las tendencias al alza en materia de criminalidad.

De acuerdo con lo publicado por el medio, el Partido Popular ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de convertir a España en un “paraíso para los delincuentes” tras el repunte de los delitos más graves en el país durante 2025, basándose en los datos oficiales del Ministerio del Interior. En un comunicado, el principal partido de la oposición ha señalado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no se habría percatado de las actuaciones de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, en referencia a la querella por agresión sexual mientras, según el PP, las cifras de criminalidad han continuado en aumento año tras año.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha publicado en la red social X que en los últimos ocho años de gobierno se ha producido “casi un 300% más de violaciones, es decir, 14 al día”. En su mensaje, Feijóo planteó: “¿Por qué la izquierda no puede hablar de seguridad?”, asociando su pregunta a la presencia de agresores en la calle, fallos en los sistemas de pulseras de seguimiento, problemas en la DAO, designaciones consideradas polémicas y la evolución negativa de las estadísticas de criminalidad.

Según consignó el medio, el PP ha dirigido críticas a la gestión de Sánchez y Marlaska en materia de seguridad, mencionando escándalos de alto perfil como la presunta violación cometida por el DAO a una subordinada y el asesinato de dos guardias civiles en Barbate. La formación política sostiene que, bajo la actual administración, eventos como estos reflejan los efectos de políticas que consideran inadecuadas para contrarrestar la inseguridad.

El análisis del PP incluyó también la evolución de la cibercriminalidad. El partido indicó que el cibercrimen en España ha registrado un incremento superior al 5% respecto a 2024, advirtiendo que la delincuencia en entornos digitales se incrementa en ausencia de medidas eficaces de protección tanto para menores como para adultos. El comunicado del PP afirma que, mientras Pedro Sánchez promueve polémicas contra lo que denomina ‘tecno-oligarcas’, la delincuencia en la red aumenta sin la intervención gubernamental suficiente.

Durante sus intervenciones públicas, los dirigentes populares reclamaron la necesidad de un cambio político para reducir los niveles de criminalidad. Según reportó el medio, el PP se comprometió a restaurar la seguridad ciudadana en caso de alcanzar el Gobierno, argumentando que “volveremos a tener un país seguro”.

En su señalamiento hacia la gestión actual, el PP ha resaltado que las estadísticas oficiales muestran una tendencia ascendente en delitos graves y ha subrayado su preocupación por la respuesta a la presunta agresión sexual implicando al DAO, así como la falta de prevención en cibercrimen. El partido también ha criticado la reacción gubernamental ante estos hechos, utilizando cifras y ejemplos recientes para ilustrar lo que consideran un aumento sostenido de la inseguridad bajo el Ejecutivo de Sánchez, tal como informó el Ministerio del Interior y lo han difundido diversos comunicados del PP.

Temas Relacionados

CriminalidadPartido PopularEspañaPedro SánchezMinisterio del InteriorFernando Grande-MarlaskaAlberto Núñez FeijóoBarbateInseguridadCibercriminalidadEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Abogado de la denunciante del ex DAO dice que Marlaska le ha llamado y se ha establecido un "canal de comunicación"

El representante legal de la agente que presentó acusaciones contra el antiguo mando policial asegura que recibió el respaldo directo del ministro del Interior y de la titular de Igualdad, mientras se refuerzan medidas de protección y se entregan pruebas clave al juez

Abogado de la denunciante del

Jupol pide retirar las medallas 'pensionadas' al ex DAO y a su asesor tras la querella por agresión sexual

Acusan a dos altos mandos de la Policía Nacional de grave conducta que, según el sindicato, compromete la imagen institucional, por lo que instan a revisar condecoraciones otorgadas al exresponsable operativo y a su asesor tras la denuncia judicial por abusos

Jupol pide retirar las medallas

El jurado declara no culpable a la enfermera acusada de no atender a un joven que murió en Corral de Almaguer (Toledo)

La decisión fue tomada por nueve miembros, quienes absolvieron a la profesional señalada por omisión de auxilio tras la muerte de un joven durante un partido, respaldados por la inexistencia de pruebas suficientes y la actuación del servicio de emergencias

El jurado declara no culpable

Rueda remarca el "afecto" de Galicia con Portugal y la voluntad de mantener una "relación muy estrecha" con el país

Durante un encuentro oficial con los Reyes de España y el presidente luso, Alfonso Rueda expresó el reconocimiento del pueblo gallego, destacando la importancia de fortalecer los vínculos históricos y culturales, especialmente con la región norte del país vecino

Rueda remarca el "afecto" de

Condenado a 15 meses de prisión por dar dos puñetazos al alcalde de Soria, Carlos Martínez, actual candidato de PSOE CyL

El fallo judicial impone casi año y medio de cárcel y multas al responsable de la agresión durante las fiestas de Lavalenguas, tras determinarse que actuó bajo intoxicación etílica y sin conocer previamente a la víctima

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid expulsa

La Audiencia de Madrid expulsa a una mujer de su piso de alquiler por cobrar 500 euros a otras personas por las habitaciones

El dilema del burka: la izquierda está desorientada por las dudas entre “opresión” y “libertad” y el PP señala la “seguridad” para esquivar críticas

Junqueras descarta seguir negociando los presupuestos de la Generalitat con el PSC sin garantías sobre el IRPF

Nace ‘Un paso al frente’, la alianza para “ganar a la extrema derecha”, en un evento marcado por las ausencias de Yolanda Díaz, Rufián o Podemos

Un padre desempleado pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: el distanciamiento empezó cuando tenía 5 años

ECONOMÍA

Un padre consigue que los

Un padre consigue que los jueces aprueben el fin de la pensión alimentaria de su hijo porque este no quiere verlo y dice que “no le aporta nada”

La España de los herederos: la razón por la que las herencias de vivienda están en máximos históricos

El mínimo legal por hora que recibirán las empleadas del hogar tras la subida del SMI en 2026: un 3,1% más que en 2025

El régimen de Cuba debe 255 millones de euros a más de 150 pequeñas y medianas empresas españolas: ahora piden apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez

Francisco Riaza, tasador hipotecario: “Mientras los bancos obtienen beneficios históricos, a nosotros se nos condena a la esclavitud”

DEPORTES

Alcaraz derrota a Francis sin

Alcaraz derrota a Francis sin piedad y asegura el número uno del mundo en Doha

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones