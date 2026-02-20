El PP culpa al Gobierno de convertir a España en un "paraíso para delincuentes" tras el repunte de la criminalidad

El Partido Popular ha puesto énfasis en el aumento de delitos de agresión sexual con penetración, señalando que en 2025 se han contabilizado 5.363 denuncias, lo que representa un incremento del 2,8% respecto al año anterior. Según información difundida por el Ministerio del Interior, también se observa un crecimiento en los delitos contra la libertad sexual en general, con un aumento del 2,3% respecto a 2024. Aunque el Ministerio subrayó que este porcentaje es inferior al incremento interanual registrado el año previo, cuando la cifra fue del 5,7% en comparación con 2023, desde el Partido Popular se cuestiona la respuesta gubernamental frente a las tendencias al alza en materia de criminalidad.

De acuerdo con lo publicado por el medio, el Partido Popular ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de convertir a España en un “paraíso para los delincuentes” tras el repunte de los delitos más graves en el país durante 2025, basándose en los datos oficiales del Ministerio del Interior. En un comunicado, el principal partido de la oposición ha señalado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no se habría percatado de las actuaciones de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, en referencia a la querella por agresión sexual mientras, según el PP, las cifras de criminalidad han continuado en aumento año tras año.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha publicado en la red social X que en los últimos ocho años de gobierno se ha producido “casi un 300% más de violaciones, es decir, 14 al día”. En su mensaje, Feijóo planteó: “¿Por qué la izquierda no puede hablar de seguridad?”, asociando su pregunta a la presencia de agresores en la calle, fallos en los sistemas de pulseras de seguimiento, problemas en la DAO, designaciones consideradas polémicas y la evolución negativa de las estadísticas de criminalidad.

Según consignó el medio, el PP ha dirigido críticas a la gestión de Sánchez y Marlaska en materia de seguridad, mencionando escándalos de alto perfil como la presunta violación cometida por el DAO a una subordinada y el asesinato de dos guardias civiles en Barbate. La formación política sostiene que, bajo la actual administración, eventos como estos reflejan los efectos de políticas que consideran inadecuadas para contrarrestar la inseguridad.

El análisis del PP incluyó también la evolución de la cibercriminalidad. El partido indicó que el cibercrimen en España ha registrado un incremento superior al 5% respecto a 2024, advirtiendo que la delincuencia en entornos digitales se incrementa en ausencia de medidas eficaces de protección tanto para menores como para adultos. El comunicado del PP afirma que, mientras Pedro Sánchez promueve polémicas contra lo que denomina ‘tecno-oligarcas’, la delincuencia en la red aumenta sin la intervención gubernamental suficiente.

Durante sus intervenciones públicas, los dirigentes populares reclamaron la necesidad de un cambio político para reducir los niveles de criminalidad. Según reportó el medio, el PP se comprometió a restaurar la seguridad ciudadana en caso de alcanzar el Gobierno, argumentando que “volveremos a tener un país seguro”.

En su señalamiento hacia la gestión actual, el PP ha resaltado que las estadísticas oficiales muestran una tendencia ascendente en delitos graves y ha subrayado su preocupación por la respuesta a la presunta agresión sexual implicando al DAO, así como la falta de prevención en cibercrimen. El partido también ha criticado la reacción gubernamental ante estos hechos, utilizando cifras y ejemplos recientes para ilustrar lo que consideran un aumento sostenido de la inseguridad bajo el Ejecutivo de Sánchez, tal como informó el Ministerio del Interior y lo han difundido diversos comunicados del PP.