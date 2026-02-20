Ayuso avisa que recurrirá si se impone el catalán para renovar la residencia de migrantes

Madrid, 20 feb (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este viernes que la Comunidad de Madrid llevará a los tribunales al Gobierno de Pedro Sánchez si se impone la pretensión de Cataluña de que el catalán sea requisito para que migrantes puedan renovar la residencia en este territorio.

En su cuenta de X, Díaz Ayuso ha tildado de "xenófoba" e "ilegal" la pretensión del Govern de Salvador Illa, que ha presentado una enmienda al proyecto de real decreto de regularización extraordinaria que establece que las personas regularizadas tendrán un año, hasta la primera renovación del permiso de residencia, para iniciar el aprendizaje de las lenguas cooficiales del Estado.

"Una vez más, los socialistas pretenden saltarse la ley para construir un país destrozando a España entera", ha expresado la presidenta madrileña, y ha asegurado que la Comunidad de Madrid dará los pasos necesarios en los tribunales contra Sánchez para evitar esta medida, que ha calificado de "ocurrencia".

No obstante, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha aclarado que el conocimiento de las lenguas oficiales como el catalán no será obligatorio para recibir la autorización inicial de residencia y trabajo otorgada en el marco de la regularización extraordinaria que plantea llevar a cabo.

Desde el departamento de dirige Elma Saiz han precisado que el texto del real decreto, que busca dar permiso de residencia y trabajo a todas las personas extranjeras que vivan en España desde antes del pasado 31 de diciembre y puedan demostrar que no tienen antecedentes penales, está aún en tramitación y debe pasar por diferentes fases.

Además, se admitirán diferentes aportaciones realizadas, "que en ningún caso incluyen la obligatoriedad de conocer ninguna lengua oficial para recibir la autorización inicial de residencia y trabajo", han subrayado. EFE