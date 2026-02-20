Almeida aclara a Vox que sólo el grupo municipal puede quitar portavocía a Ortega y cuestiona el "lío" montado

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha contestado al requerimiento enviado este jueves al Ayuntamiento por el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que sólo el grupo municipal puede apartar de la portavocía a Javier Ortega Smith, esto es, ni el partido ni el Consistorio, para poner en tela de juicio el "lío monumental" en el que se han metido.

Desde la entrega de credenciales a los nuevos 127 bomberos de Madrid, al que también ha asistido Ortega, Almeida ha remarcado que los cambios en la portavocía son "una cuestión que tiene que decidir el grupo municipal, así de sencillo, porque Vox, como partido, no puede pretender que sea el Ayuntamiento de Madrid el que decida quién es su portavoz".

"Ellos mismos ayer enviaron un certificado en el que comunicaban que habían acordado que Javier Ortega ya no era portavoz, que lo iba a ser Arantxa Cabello y, sin embargo, decían que habían dado instrucciones al grupo municipal para que procediera. El que tiene un problema con el grupo municipal es Vox y Vox será el que lo deba resolver en su caso de acuerdo a sus trámites internos", ha insistido el alcalde a la prensa.

"ACEPTACIÓN TÁCITA DE LA PORTAVOCÍA DE ORTEGA"

Lo que ha dejado claro Almeida es que él no distingue "entre rebeldes y no rebeldes por una razón, porque ayer hubo Junta de Portavoces y el portavoz fue Javier Ortega, quien fue con el secretario, Fernando Martínez Vidal, y ningún concejal de Vox hizo indicación alguna de que no debía ser el portavoz".

Según fuentes conocedoras de la reunión, el grupo municipal estaría dividido en dos, la parte que conforman Ortega, la portavoz adjunta Carla Toscano y el edil Ignacio Ansaldo y, otra, constituida por la portavoz pretendida por la dirección, Arantxa Cabello, y Martínez Vidal.

Esto manifiesta que "hay una aceptación tácita por parte de todos los concejales de Vox de que Javier Ortega tiene que seguir siendo el portavoz, porque si no, no se entiende que ningún concejal ayer hiciera indicación alguna".

En todo esto el alcalde ve "un lío descomunal" jurídico provocado por el partido Vox, a quien ha insistido en que "se tiene que dirigir a su grupo municipal y no a la Secretaría General del Pleno porque será su grupo municipal el que tenga que tomar las decisiones correspondientes".

SORPRENDIDO POR QUE VOX NO CONOZCA LA NORMATIVA Y NO ADSCRITOS

El alcalde, que no ha hablado con Ortega, no ha ocultado que le "sorprende" que Vox no conozca la normativa una vez que ayer presentó ese primer escrito, esto es, que cambiar de portavocía "es una competencia que le corresponde al grupo municipal".

"En todo caso, como no sabemos qué puede pasar, porque es obvio que hay un lío gordo e importante, lo que sí le he pedido al presidente del Pleno, Borja Fanjul, es que estudie qué habría que hacer en caso de que hubiera concejales no adscritos", ha trasladado a la prensa.

La de los no adscritos es "una eventualidad que en estos momentos no se puede descartar" para determinar en qué situación quedaría el Grupo Municipal Vox desde el punto de vista de medios materiales, financieros y presupuestarios", igual que los no adscritos.

Almeida ha reiterado que esto es "un lío descomunal del partido Vox con el grupo municipal Vox en el que el ayuntamiento tiene poco que ver" y ha sumado que la medida cautelar "es absolutamente ineficaz para eliminar de portavoz a Ortega". "Alguien en Vox debería reflexionar sobre el hecho", ha recomendado.

"ESCARMIENTO" A ORTEGA

Una vez más, el primer edil ha remarcado que "quitar a Javier Ortega de portavoz del Grupo Municipal de Vox no requiere ningún procedimiento disciplinario", sólo "con que el Grupo Municipal lo hubiera acordado, aquí paz y después gloria". "Es que sorprende el lío en el que se ha metido Vox desde el punto de vista jurídico y procedimental", ha subrayado.

Sospecha que en Vox "debían querer darle un escarmiento a Javier Ortega. Entonces instruyen un procedimiento, adoptan una medida cautelar que es ineficaz completamente a los efectos que ellos pretenden y habrá que esperar a la resolución de ese procedimiento".

"La medida cautelar no se corresponde con la expulsión de Vox, es decir, lo que han acordado como medida cautelar no es la expulsión sino que no pueda representar en su caso a Vox. Por tanto, a partir de ahí, creo que en Vox deberían hacer una reflexión acerca de los conocimientos jurídicos y legales necesarios para que un grupo municipal pueda o no cambiar al portavoz", ha invitado.