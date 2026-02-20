Espana agencias

Aagesen pide a las comunidades loberas datos rigurosos y promete insistir con la anguila

Guardar

 Valsaín (Segovia), 20 feb (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha pedido a las comunidades loberas que remitan al Ministerio información "ajustada" sobre la especie y ha prometido insistir para lograr la protección de las anguilas, tras la votación en contra esta semana del Comité de Flora y Fauna.

La ministra ha mantenido este viernes un desayuno de trabajo con la Comisaria Europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, en el Centro Nacional de Educación Ambiental de Valsaín (Segovia).

Tras el mismo, Aagesen también ha anunciado la próxima ampliación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

 Se ha referido al informe sexenal del lobo que España no ha entregado a Europa y ha atribuido este hecho a la falta de informes con rigor científico en algunas comunidades.

"Tenemos toda la información completa, salvo el expediente del lobo. He transmitido a la comisaria europea nuestra preocupación, puesto que la información respecto a esta especie no obedece al rigor científico. Lo hemos dicho y lo seguimos diciendo", ha subrayado.

"Entendemos que un informe sexenal tiene que tener el máximo rigor. Lo que ha ocurrido en España con los incendios del pasado verano en las comunidades loberas ha tenido un impacto en la especie. La información tiene que obedecer a los criterios científicos, y no es el caso en muchas de estas comunidades autónomas", ha afirmado.

La ministra ha indicado que se ha pedido a las comunidades "una actualización, un ajuste de la información", pero "todavía no hay respuesta".

"Pronto le enviaremos una carta a la comisaria informándole de todo este contexto", ha dicho.

Aagesen ha comentado asimismo que el Ministerio insistirá para lograr la inclusión de las anguilas en la lista de especies amenazadas, pese a la derrota del martes en el Comité de Flora y Fauna.

"Se ha establecido la creación de un grupo de trabajo que va a ser inmediato, con toda la información científica, con todas las comunidades autónomas, y lo volveremos a intentar en un corto periodo de tiempo", ha anunciado.

"Apelo a la responsabilidad de las comunidades autónomas. Creo que es mucho mejor declarar (la anguila) en peligro de extinción que no tenerla, y es a donde vamos a llegar si seguimos con esta situación", ha expresado.

Aagesen ha manifestado que el Ministerio está a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama para proceder la ampliación del mismo.

"La ampliación va a ocurrir y va a ser por el lado de la Comunidad Autónoma de Madrid. Es una ampliación aproximadamente de un 4-5 % adicional a lo que tenemos actualmente", ha dicho, tras hablar de un trabajo conjunto de la administración central y de las comunidades autónomas de Castilla y León y de Madrid.

"Toda la información técnica ha sido remitida y en cuanto los órganos de Gobierno de las comunidades procedan a su aprobación, lo haremos también en el Consejo de Ministros. Esperamos que sea muy pronto·", ha afirmado.

El Tribunal Supremo tiene pendiente resolver sobre la legalidad del Plan Rector de Uso del Parque de Guadarrama y sus regulaciones de protección ambiental.

La ministra ha indicado también que "muy pronto" empezarán los trabajos en el Congreso con los grupos políticos para avanzar en el Pacto de Estado contra la Emergencia Climática.

"Con la mano tendida a todos ellos", ha apuntado. "Ya hemos visto que las tormentas de las últimas semanas han afectado a muchas comunidades autónomas que tienen una identidad política distinta que el Gobierno". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Igor Oca: "No nos podemos permitir el lujo de no ser valientes en nuestro campo"

Infobae

El Cajasol Ángel Ximénez afronta una final ante el Caserío para poner fin a su mala racha

Infobae

El Granollers, a pasar página de la dura derrota europea

Infobae

Hidalgo: "Respeto las críticas, pero estamos cuartos y cumpliendo el objetivo"

Infobae

Una jueza pide a Sánchez que declare por escrito por el muñeco suyo apaleado en Ferraz

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid expulsa

La Audiencia de Madrid expulsa a una mujer de su piso de alquiler por cobrar 500 euros a otras personas por las habitaciones

El dilema del burka: la izquierda está desorientada por las dudas entre “opresión” y “libertad” y el PP señala la “seguridad” para esquivar críticas

Junqueras descarta seguir negociando los presupuestos de la Generalitat con el PSC sin garantías sobre el IRPF

Nace ‘Un paso al frente’, la alianza para “ganar a la extrema derecha”, en un evento marcado por las ausencias de Yolanda Díaz, Rufián o Podemos

Un padre desempleado pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: el distanciamiento empezó cuando tenía 5 años

ECONOMÍA

Un padre consigue que los

Un padre consigue que los jueces aprueben el fin de la pensión alimentaria de su hijo porque este no quiere verlo y dice que “no le aporta nada”

La España de los herederos: la razón por la que las herencias de vivienda están en máximos históricos

El mínimo legal por hora que recibirán las empleadas del hogar tras la subida del SMI en 2026: un 3,1% más que en 2025

El régimen de Cuba debe 255 millones de euros a más de 150 pequeñas y medianas empresas españolas: ahora piden apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez

Francisco Riaza, tasador hipotecario: “Mientras los bancos obtienen beneficios históricos, a nosotros se nos condena a la esclavitud”

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera