Aagesen pide a las comunidades loberas datos rigurosos y promete insistir con la anguila

Valsaín (Segovia), 20 feb (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha pedido a las comunidades loberas que remitan al Ministerio información "ajustada" sobre la especie y ha prometido insistir para lograr la protección de las anguilas, tras la votación en contra esta semana del Comité de Flora y Fauna.

La ministra ha mantenido este viernes un desayuno de trabajo con la Comisaria Europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, en el Centro Nacional de Educación Ambiental de Valsaín (Segovia).

Tras el mismo, Aagesen también ha anunciado la próxima ampliación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Se ha referido al informe sexenal del lobo que España no ha entregado a Europa y ha atribuido este hecho a la falta de informes con rigor científico en algunas comunidades.

"Tenemos toda la información completa, salvo el expediente del lobo. He transmitido a la comisaria europea nuestra preocupación, puesto que la información respecto a esta especie no obedece al rigor científico. Lo hemos dicho y lo seguimos diciendo", ha subrayado.

"Entendemos que un informe sexenal tiene que tener el máximo rigor. Lo que ha ocurrido en España con los incendios del pasado verano en las comunidades loberas ha tenido un impacto en la especie. La información tiene que obedecer a los criterios científicos, y no es el caso en muchas de estas comunidades autónomas", ha afirmado.

La ministra ha indicado que se ha pedido a las comunidades "una actualización, un ajuste de la información", pero "todavía no hay respuesta".

"Pronto le enviaremos una carta a la comisaria informándole de todo este contexto", ha dicho.

Aagesen ha comentado asimismo que el Ministerio insistirá para lograr la inclusión de las anguilas en la lista de especies amenazadas, pese a la derrota del martes en el Comité de Flora y Fauna.

"Se ha establecido la creación de un grupo de trabajo que va a ser inmediato, con toda la información científica, con todas las comunidades autónomas, y lo volveremos a intentar en un corto periodo de tiempo", ha anunciado.

"Apelo a la responsabilidad de las comunidades autónomas. Creo que es mucho mejor declarar (la anguila) en peligro de extinción que no tenerla, y es a donde vamos a llegar si seguimos con esta situación", ha expresado.

Aagesen ha manifestado que el Ministerio está a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama para proceder la ampliación del mismo.

"La ampliación va a ocurrir y va a ser por el lado de la Comunidad Autónoma de Madrid. Es una ampliación aproximadamente de un 4-5 % adicional a lo que tenemos actualmente", ha dicho, tras hablar de un trabajo conjunto de la administración central y de las comunidades autónomas de Castilla y León y de Madrid.

"Toda la información técnica ha sido remitida y en cuanto los órganos de Gobierno de las comunidades procedan a su aprobación, lo haremos también en el Consejo de Ministros. Esperamos que sea muy pronto·", ha afirmado.

El Tribunal Supremo tiene pendiente resolver sobre la legalidad del Plan Rector de Uso del Parque de Guadarrama y sus regulaciones de protección ambiental.

La ministra ha indicado también que "muy pronto" empezarán los trabajos en el Congreso con los grupos políticos para avanzar en el Pacto de Estado contra la Emergencia Climática.

"Con la mano tendida a todos ellos", ha apuntado. "Ya hemos visto que las tormentas de las últimas semanas han afectado a muchas comunidades autónomas que tienen una identidad política distinta que el Gobierno". EFE