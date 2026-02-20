Espana agencias

1-0. Lanús se impone por la mínima ante Flamengo y viaja a Río de Janeiro con ventaja

Buenos Aires, 19 feb (EFE).- Lanús logró una diferencia mínima ante Flamengo al imponerse en Buenos Aires por 1-0 en el encuentro de ida por la Recopa Sudamericana, que se definirá el jueves próximo en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Con un solitario gol de Rodrigo Castillo en el minuto 77, el vigente campeón de la Copa Sudamericana venció al actual monarca de la Copa Libertadores en la primera mitad de la definición del primer título continental de este año.

De esta manera, el ‘Granate’ dirigido por Mauricio Pellegrino viajará a Río de Janeiro con el objetivo de sostener este resultado y añadir a sus vitrinas un título que todavía no tienen y que sería el cuarto internacional y el noveno en 111 años de historia.

Por su parte, el ‘Fla’ conducido por Filipe Luis, de un 2025 de ensueño, pretenderá dar vuelta a la historia para lograr su primera conquista de este 2026 tras haber perdido la Supercopa de Brasil ante Corinthians, y así sumar su décimo internacional (segunda Recopa Sudamericana tras la obtenida en 2020) y el vigésimo noveno en 130 años de historia.

El encuentro tuvo un comienzo con un local mucho más ambicioso que la visita que derivó en dos opciones claras en los primeros diez minutos: primero con un remate de Agustín Medina que exigió al portero Agustín Rossi y luego el que comprometió al bolero fue Eduardo Salvio.

En ese arranque fulminante un desvío de un centro de Salvio por parte de Rodrigo Castillo, que estuvo en duda hasta último momento, derivó en un gol anulado a Lanús por posición adelantada.

Un edema muscular en la cara anterior del muslo izquierdo había dejado prácticamente afuera de este duelo a Rodrigo Castillo, que sería pieza decisiva en el partido.

Flamengo sobre la recta final de la primera etapa tuvo su momento y sus opciones: al minuto 34 el uruguayo Giorgian De Arrascaeta dejó solo a Everton contra el portero Nahuel Losada que con grandes reflejos despejó el balón.

En el complemento, más precisamente en el minuto 69 un centro pasado le quedó a Sasha Marcich que sacó un remate buscapié que encontró el desvío de Rodrigo Castillo a la red, pero otra vez una milimétrica posición adelantada privó al local de tomar ventaja.

Tras otra opción de volea del ingresado Dylan Aquino que se fue desviada, en el minuto 77 la fórmula de Marcich y Castillo volvió a conectar pero esta vez el cabezazo del goleador fue en posición lícita y Lanús pudo gritar su gol.

Desde ahí Flamengo no supo como llegar al empate y Lanús nunca aceleró para aumentar la ventaja… todo quedó por definirse dentro de siete días cuando ambos equipos vuelvan a encontrarse en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro para definir el campeón de esta Recopa Sudamericana.

 - Ficha Técnica

1. Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina (m.82, Felipe Peña Biafore), Agustín Cardozo; Eduardo Salvio (m.66, Matías Sepúlveda), Marcelino Moreno (m.88, Franco Watson), Ramiro Carrera (m.66; Dylan Aquino), Rodrigo Castillo (m.88, Walter Bou). Entrenador: Mauricio Pellegrino.

0. Flamengo: Agustin Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Lucas Paquetá; Luiz Araújo (m.77, Nicolás De la Cruz), Giorgian de Arrascaeta (m.58, Pedro), Everton (m.58, Samuel Lino), Jorge Carrascal. Entrenador: Filipe Luis.

 Gol: 1-0, m.77: Rodrigo Castillo.

Árbitro: El venezolano Alexis Herrera amonestó a Sasha Marcich y Jorge Carrascal.

Incidencias: Partido de ida por la Recopa Sudamericana disputado en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, de Buenos Aires.  EFE

