Sinner cae ante Mensik y deja Doha sin una final con Alcaraz

Redacción deportes, 19 feb (EFE).- El checo Jakub Mensik dio la sorpresa del torneo de Doha al eliminar al segundo favorito, el italiano Jannik Sinner, que dejó el torneo catarí sin la posibilidad de contemplar un nuevo duelo entre los dos mejores del mundo, ante el español Carlos Alcaraz, que previamente necesitó tres sets para superar al ruso Karen Khachanov.

Mensik, que ganó por 7-6(3), 2-6 y 6-3, jugó con atrevimiento y desparpajo. Forma parte el decimosexto jugador del mundo, sexto cabeza de serie, de la estupenda camada del tenis checo, que no termina de explotar, pero que es capaz de ganar a cualquiera de los mejores en un momento dado.

Así pasó en esta ocasión, en el encuentro de cierre de esta jornada, cuando batió al segundo jugador del mundo, debutante en Doha, que no perdía en unos cuartos de final desde hacía un año y medio, desde que fue superado en el Másters 1000 de Montreal de 2024, en agosto de ese año, contra el ruso Andrey Rublev.

Desde entonces siempre había logrado acceder a semifinales. Apuntaba a su 46ª semifinal en el circuito pero encajó su segunda derrota en 72 partidos contra jugadores fuera del top diez en pista dura desde el arranque de ese 2024.

Pero se topó con un jugador inspirado en Doha que no se amilanó ante la repercusión y todo lo que rodea al de San Cándido, ganador de cuatro títulos de Grand Slam.

El checo, este año campeón en Auckland que unió hasta entonces a su único y mejor torneo, el Másters 1000 de Miami, donde superó en la final a Novak Djokovic, no permitió la remontada de Sinner que, tras perder en el 'tie break' el primer parcial, aceleró en el segundo y equilibró la situación.

Pero con lo que nadie contaba era con que Mensik resurgiera en el tercero y rompiera el saque de Sinner de entrada para ponerse con 2-0, 3-1, 4-2, 5-3 y cerrar el mejor triunfo de su carrera después de dos horas y diez minutos.

Sinner, que no ha llegado a final alguna en lo que va de 2026 -semifinales del Abierto de Australia y cuartos en Doha-, afronta ahora nuevos retos en la temporada americana.

Mensik jugará en semifinales con el francés Arthur Fils, que venció al también checo Jiri Lehecka. EFE

