Espana agencias

Sinner cae ante Mensik y deja Doha sin una final con Alcaraz

Guardar

Redacción deportes, 19 feb (EFE).- El checo Jakub Mensik dio la sorpresa del torneo de Doha al eliminar al segundo favorito, el italiano Jannik Sinner, que dejó el torneo catarí sin la posibilidad de contemplar un nuevo duelo entre los dos mejores del mundo, ante el español Carlos Alcaraz, que previamente necesitó tres sets para superar al ruso Karen Khachanov.

Mensik, que ganó por 7-6(3), 2-6 y 6-3, jugó con atrevimiento y desparpajo. Forma parte el decimosexto jugador del mundo, sexto cabeza de serie, de la estupenda camada del tenis checo, que no termina de explotar, pero que es capaz de ganar a cualquiera de los mejores en un momento dado.

Así pasó en esta ocasión, en el encuentro de cierre de esta jornada, cuando batió al segundo jugador del mundo, debutante en Doha, que no perdía en unos cuartos de final desde hacía un año y medio, desde que fue superado en el Másters 1000 de Montreal de 2024, en agosto de ese año, contra el ruso Andrey Rublev.

Desde entonces siempre había logrado acceder a semifinales. Apuntaba a su 46ª semifinal en el circuito pero encajó su segunda derrota en 72 partidos contra jugadores fuera del top diez en pista dura desde el arranque de ese 2024.

Pero se topó con un jugador inspirado en Doha que no se amilanó ante la repercusión y todo lo que rodea al de San Cándido, ganador de cuatro títulos de Grand Slam.

El checo, este año campeón en Auckland que unió hasta entonces a su único y mejor torneo, el Másters 1000 de Miami, donde superó en la final a Novak Djokovic, no permitió la remontada de Sinner que, tras perder en el 'tie break' el primer parcial, aceleró en el segundo y equilibró la situación.

Pero con lo que nadie contaba era con que Mensik resurgiera en el tercero y rompiera el saque de Sinner de entrada para ponerse con 2-0, 3-1, 4-2, 5-3 y cerrar el mejor triunfo de su carrera después de dos horas y diez minutos.

Sinner, que no ha llegado a final alguna en lo que va de 2026 -semifinales del Abierto de Australia y cuartos en Doha-, afronta ahora nuevos retos en la temporada americana.

Mensik jugará en semifinales con el francés Arthur Fils, que venció al también checo Jiri Lehecka. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Pena condicional de 5 meses para alpinista austríaco que dejó morir a su pareja en montaña

Infobae

El Real Madrid, rival del Valencia Basket en semifinales tras arollar al Unicaja (100-70)

Infobae

Lucescu: "La eliminatoria no está resuelta"

Infobae

Sergio Llull ya es el jugador con más minutos en la historia de la Copa

Infobae

Sebastián Ceria: El objetivo que tenemos sigue siendo marcar una época en el Racing

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los delitos graves crecen en

Los delitos graves crecen en España por tercer año consecutivo: “Desmonta el discurso triunfalista de Marlaska”

Archivada la denuncia por abusos sexuales contra Adolfo Suárez: “Reconoce los delitos”, pero ya estaban prescritos

Podemos rechaza la reorganización electoral de la izquierda que propone Rufián y advierte que la “matemática parlamentaria” solo refuerza al PSOE

PP y PSOE empatan en Castilla y León, según el CIS: solo les separa un punto y Vox perdería votos respecto a 2022

Ni el catalán ni el euskera serán obligatorios para que los migrantes en España accedan a la regularización extraordinaria: el Gobierno aclara las condiciones

ECONOMÍA

El aviso de los sindicatos

El aviso de los sindicatos a la patronal para que suban los salarios: “No van a encontrar a gente para trabajar”

El sector del vino y del aceite de oliva español celebran el fallo contra los aranceles de Donald Trump y aseguran que solicitarán la devolución de las tasas

Esto es lo que cuesta comprar una casa en la nieve: el precio de la vivienda en las zonas de esquí de España

Estas son las ayudas económicas para las mujeres emprendedoras en España

La Unión Europea cifra en 300.000 millones el coste de no haber aplicado Mercosur desde 2021 y alerta de una desventaja de las empresas europeas

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”