Sergio Llull ya es el jugador con más minutos en la historia de la Copa

Valencia, 19 feb (EFE).- El capitán del Real Madrid, Sergio Llull, se convirtió este jueves en el jugador con más minutos en la historia de la Copa del Rey, al superar al ya retirado Felipe Reyes en el choque de cuartos de final ante el Unicaja en el Roig Arena de Valencia.

Según los datos de la ACB, Llull llegaba a esta edición con 967 minutos en la Copa, sólo por detrás de Reyes, que acumuló 976, y del también ya retirado Juan Carlos Navarro, que sumó 973 antes de retirarse. Por detrás del jugador estaba el también histórico Juan Antonio San Epifanio 'Epi' pero ya con 789.

El menorquín fue titular y sumó 6 minutos en su primera entrada, con los que igualó a la leyenda blaugrana. Después, regresó a la pista antes del descanso para llegar al intermedio con nueve minutos jugados y empatado ya con Felipe Reyes.

En el tercer parcial, Llull volvió a salir de inicio y al minuto se convirtió en el jugador con más minutos disputados en la historia de las fases finales de la Copa al superar los 976 de Reyes.

El choque de este jueves fue el 44 en la Copa para Llull, que igualó de esta manera a Navarro en la segunda posición de esa clasificación. Pero el balear aún necesitaría llegar a tres finales más del torneo para superar los 51 de Reyes. EFE

