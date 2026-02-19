Espana agencias

Llull: Es un honor superar en minutos a Felipe pero lo que queremos es ganar la Copa

València, 19 feb (EFE).- El capitán del Real Madrid, Sergio Llull, se mostró orgulloso de haberse convertido este jueves en el jugador con más minutos en la Copa del Rey por delante de Felipe Reyes pero destacó que el gran objetivo con el que han viajado a València es ganar el trofeo.

"Es un honor adelantar a leyendas como Felipe, pero son retos individuales que quedan en segundo plano porque el objetivo que tenemos es ganar esta Copa del Rey", señaló en declaraciones a los medios tras derrotar al Unicaja en los cuartos de final del torneo por 100-70.

"El equipo ha jugado muy bien, hemos estado muy concentrados y la gente que ha salido del banquillo ha dado un plus también. Todos hemos aportado. Estamos contentos por la victoria", afirmó.

El jugador menorquín hizo un primer análisis de la semifinal que disputarán ante el Valencia Basket. "Espero una semifinal súper dura. Ellos juegan en casa, van a estar muy motivados, juegan a un ritmo muy alto y vamos a tener que prepararlo muy bien", adelantó. EFE

EFE

