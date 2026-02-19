1-2. El Celta asalta el Toumba Stadium y se acerca a octavos de final

Redacción deportes, 19 feb (EFE).- Con goles de Iago Aspas y Williot Swedbeg en el primer tiempo, el Celta asaltó el Toumba Stadium de Salónica, donde el PAOK no perdía desde hacía más de un año y nunca había ganado un equipo español, para encarrilar su pase a los octavos de final de la Liga Europa con una victoria por 1-2.
Alexander Jeremejeffm mantiene vivo en la eliminatoria al equipo griego con su tanto en el minuto 77. EFE
dmg/ism
Últimas Noticias
95-84. Montero y Badio desarman al Joventut y meten al Valencia en semifinales
Enrique Cerezo: "No era el resultado que esperábamos y aquí el partido empezará de cero"
Rufián junto a Emilio Delgado luce poder de convocatoria con su acto sobre el futuro de la izquierda en Madrid
Cientos de asistentes y numerosos dirigentes de diferentes formaciones acudieron al encuentro celebrado en la sala Galileo Galilei, donde la expectación superó la capacidad del recinto y generó largas colas y fuerte interés mediático
El PP pedirá votar en el Congreso que se revisen las medallas pensionadas concedidas al DAO de la Policía denunciado
El Partido Popular insiste en exigir el relevo inmediato de Fernando Grande-Marlaska tras la dimisión del máximo responsable policial investigado por presunta agresión sexual, solicita expedientes disciplinarios y retira distinciones a mandos implicados, además de pedir protección reforzada a la víctima
La Policía convocará la plaza de DAO asumida de forma interina por la subdirectora general de Recursos Humanos
El principal puesto operativo de la Policía será ofertado públicamente tras la dimisión de José Ángel González, quien enfrenta acusaciones graves, mientras la dirección del cuerpo se reúne de urgencia para tratar la crisis institucional generada
