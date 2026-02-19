1-2. El Celta asalta el Toumba Stadium y se acerca a octavos de final

Redacción deportes, 19 feb (EFE).- Con goles de Iago Aspas y Williot Swedbeg en el primer tiempo, el Celta asaltó el Toumba Stadium de Salónica, donde el PAOK no perdía desde hacía más de un año y nunca había ganado un equipo español, para encarrilar su pase a los octavos de final de la Liga Europa con una victoria por 1-2.

Alexander Jeremejeffm mantiene vivo en la eliminatoria al equipo griego con su tanto en el minuto 77. EFE

dmg/ism