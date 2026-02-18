Espana agencias

El PP da el primer paso para llevar a Sánchez ante el Constitucional por no asistir a los Plenos del Senado

El PP ha aprobado este miércoles en el Pleno del Senado un nuevo choque institucional con el Gobierno por las ausencias del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en las sesiones de la Cámara Alta, activando así el procedimiento para que este conflicto de atribuciones pueda acabar en el Tribunal Constitucional.

En la votación de este miércoles, el PP ha sumado como suele ser habitual a Vox y UPN, mientras que el PNV se ha abstenido y el PSOE lo ha rechazado. El resto de formaciones han decidido no participar en la votación.

Los 'populares' se quejan de que Sánchez no acudió al Pleno extraordinario de hace dos semanas en el Senado pese a que estaba citado para hablar sobre el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). Es más, el presidente del Senado, Pedro Rollán, mandó una carta al jefe del Ejecutivo en la que le advertía de "consecuencias jurídicas" si se ausentaba.

Del mismo modo, el PP hace unos meses cambió el Reglamento del Senado para obligar al presidente del Gobierno a comparecer ante la Cámara Alta una vez al mes. No obstante, Sánchez cumplirá en marzo de 2026 dos años sin acudir al control del Senado.

Por todo ello, los 'populares' han elevado un nuevo conflicto de atribuciones --el enésimo choque institucional impulsado por el PP en el Senado--, en esta ocasión sobre las ausencias de Pedro Sánchez en la Cámara Alta.

Según el procedimiento, el PP ha aprobado este choque con el Gobierno en el Pleno del miércoles. De esta manera, la Cámara Alta lo ha adoptado como suyo y lo remitirá al Gobierno.

Y el Gobierno tiene un mes para contestar desde que recibe el planteamiento del conflicto de atribuciones, aunque también tiene la posibilidad de no contestar y darlo por sustanciado. En ese caso, o si la respuesta es negativa, el Senado decidirá si eleva el asunto al Tribunal Constitucional o no sigue adelante con ello.

