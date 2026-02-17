Espana agencias

El Gobierno prevé finalizar las 532 viviendas de Ca n'Escandell (Ibiza) en el primer trimestre de 2027

La ministra Isabel Rodríguez anuncia que las nuevas soluciones habitacionales para jóvenes y familias en Ibiza serán gestionadas con criterios de acceso transparente, inversión estimada en 100 millones de euros y protección pública permanente, según lo debatido en el Senado

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anticipó que el Gobierno cederá la gestión de la parcela restante de Ca n’Escandell al Ayuntamiento de Ibiza, con la condición de que el consistorio implemente allí el proyecto seleccionado en el certamen Europan por jóvenes arquitectos. Según informó la agencia Europa Press, esta cesión también está supeditada a la garantía municipal de que el desarrollo urbanístico contará con protección pública de carácter permanente, de manera que las viviendas resultantes se mantendrán asequibles y completamente públicas.

Durante una intervención en el Senado, Rodríguez comunicó que la promoción de las 532 viviendas previstas en Ca n’Escandell, en la isla de Ibiza, finalizará en el primer trimestre de 2027. La ministra detalló, según consignó Europa Press, que con el objetivo de acelerar la entrega de estas soluciones habitacionales, el Gobierno plantea coordinar los procesos de construcción con los trámites de licitación de los futuros hogares, buscando agilidad en la adjudicación.

De acuerdo con Europa Press, Rodríguez precisó que de las 532 viviendas que integran este desarrollo, al menos 362 serán edificadas por la entidad estatal Casa 47. La inversión asociada a esta promoción alcanzará los 100 millones de euros, una cifra destinada a incrementar el parque público de viviendas en Ibiza, especialmente para atender la demanda de jóvenes y familias.

El proyecto en Ca n’Escandell forma parte de una estrategia que, según reportó Europa Press, busca reforzar los criterios de acceso transparente y la protección legal para quienes resulten beneficiarios. Rodríguez señaló ante el Senado la importancia de que las soluciones habitacionales financiadas con dinero público se rijan por controles estrictos en los procesos de adjudicación, para evitar irregularidades y asegurar que el acceso se base en el mérito y la necesidad, y no en intereses particulares.

En este contexto, la ministra también abordó la controversia registrada en Alicante, donde la concejal de Urbanismo dimitió después de que se conociera que recibió una vivienda protegida municipal. Europa Press recogió las declaraciones de Rodríguez, quien calificó este caso como un “absoluto escándalo” que precisa una respuesta firme de los poderes públicos. A raíz de este episodio, la ministra enfatizó que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ejercerá un especial control y fiscalización de los procesos, señalando que estas viviendas “no serán para los de siempre”.

En relación con la Comunidad Valenciana, Rodríguez instó a la Generalitat a modificar la normativa que permitió la adjudicación polémica, argumentando la necesidad de restablecer la garantía en la asignación de viviendas protegidas y de reforzar los registros de demandantes para evitar situaciones similares. La ministra aseguró, según consignó Europa Press, que los procedimientos en Casa 47 incluirán el control de un notario como una medida adicional de transparencia y aval legal.

En conjunto, las medidas anunciadas por Rodríguez frente al Senado pretenden consolidar nuevas vías de acceso a la vivienda en Ibiza bajo criterios objetivos, inversión pública significativa y la garantía de protección social duradera para los adjudicatarios. La ministra reiteró la voluntad del Gobierno de avanzar en la construcción de vivienda asequible y de mantener la vigilancia sobre los procesos de entrega, en un esfuerzo por responder tanto a la demanda local como a los recientes casos de polémica en la gestión de recursos habitacionales públicos, según lo publicado por Europa Press.

