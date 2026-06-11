El autor del apuñalamiento mortal a Yoel Quispe con una navaja: "Vino a pegarme, me enfadé y la clavé"

El autor confeso del apuñalamiento mortal a Yoel Quispe -- hechos ocurridos en la madrugada de la Nochebuena de 2023 en A Coruña y de los que inicialmente culpó a otra persona hasta ser detenido -- ha atribuido a un "arrebato" lo sucedido tras acudir en un primer momento a defender a la víctima, en el contexto de una agresión con otros dos jóvenes. "Vino a pegarme, me enfadé y la clavé", ha expuesto.

Ha sido en la última sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña. "Lo fui a defender y me pegó a mí", ha asegurado sobre la pelea que mantuvo Yoel con otros dos jóvenes, condenados por lesiones en otra causa judicial.

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"Me arrebaté un poco y le fui a pedir la navaja", ha señalado, en relación al momento posterior, sobre otro de los acusados. De este, considerado por las acusaciones particulares cooperador necesario, y del otro procesado, presunto encubridor o cómplice, ha indicado que estaban mirando.

Por otra parte, ha confirmado que sabía que su amigo llevaba una navaja por salir habitualmente, ha concretado, con ella. "La saqué para asustarlo, pero vino a pegarme, me enfadé y la clavé", ha apostillado sobre Yoel y para indicar que se acordaba de que le dio en el corazón.

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Sobre la navaja, ha manifestado que recuerda levantar la tapa del contenedor -- en la que presuntamente se tiró la navaja, aunque no fue localizada -- pero no "a quién" se la dio. Solo, ha insistido, recordaba ese gesto. Y es que, a preguntas de la fiscal, ha remarcado que no recordaba si antes se la dio al joven acusado de entregársela.

LOS ACUSADOS SE FUERON A UNA CAFETERÍA

Mientras, ha declarado que se fue, tras lo sucedido, con uno de los procesados -- no con el que presuntamente le dio la navaja, que cogió en un primer momento otro camino -- y que solo recuerda a Yoel "pegándose con la gente".

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Posteriormente, los tres acusados estuvieron en una cafetería tomando consumiciones. De este momento, ha precisado que no recordaba si hablaron de lo sucedido, sin ser consciente de que había matado a una persona. Además, ha aseverado que se enteró, con posterioridad, de su muerte y que a una amiga le negó ser el autor del apuñalamiento.

PETICIÓN DE PENAS

Frente a la postura de la Fiscalía, con petición, en su escrito de calificación, de 14 años de prisión por homicidio para el único joven que está en la cárcel y de sobreseimiento de la causa para otros dos, la familia ha defendido desde el inicio que los tres jóvenes que se sientan en el banquillo de los acusados deben de ser condenados.

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Así consideran autor material del asesinato al que está en prisión y cooperador necesario al que, según esta parte, "llevaba la navaja y se la facilita" al anterior, con implicación también de un tercero.

El abogado de la madre pide para los dos primeros penas de 25 años de cárcel por asesinato y para el tercero 15 años como cómplice, mientras que el abogado del padre la rebaja en este último caso a tres años como encubridor, aunque pide la misma condena para los otros dos.

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Las defensas reclaman la absolución. En el caso de dos de ellos al entender que no está acreditada su participación. Esto con solicitud previa de sobreseimiento de la causa tanto para el que, según las acusaciones, presuntamente entregó la navaja como para el que actuó como encubridor o como cómplice, algo que rechazan los abogados de ambos jóvenes.

Alternativamente a la absolución, para el joven que agredió mortalmente a la víctima, y que confesó la autoría, su representación legal solicita que los hechos sean considerados homicidio imprudente o lesiones dolosas con homicidio imprudente y con pena de un año de cárcel.

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Por estos hechos, dos acusados de golpear a la víctima aceptaron, en un juicio celebrado en el Penal número 3 de A Coruña, una condena de nueve meses de cárcel, aunque con acuerdo de suspensión de la misma si no vuelven a cometer un delito y abonan la responsabilidad civil.