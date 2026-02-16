Espana agencias

Sinner despacha a Machac y ya está en octavos del torneo de Doha

Madrid, 16 feb (EFE).- El italiano Jannik Sinner resolvió por la vía rápida su cruce de primera ronda en el torneo de Doha contra el checo Tomas Machac (6-1, 6-4), en su primer encuentro desde que perdió las semifinales del Abierto de Australia contra Novak Djokovic el pasado 30 de enero.

Sinner, que coincide en este torneo de categoría 500 con Carlos Alcaraz, llegaba al partido sin haber perdido siquiera un set contra Machac en sus dos enfrentamientos anteriores. El de San Cándido rompió el primer servicio del checo, aunque le costó cuatro puntos de rotura hacerlo (2-0), y volvió a romper para ponerse 5-1 y dejar encarrilado el set, que cerró con su saque a la primera oportunidad.

El número 2 del mundo no quería acumular cansancio innecesario de cara a las rondas finales del torneo. Sin embargo, en la segunda manga le costó más hacerse con la ventaja de saque, ya que Machac estaba más serio con su servicio.

Sinner celebró mirando a la cámara la rotura que le dio el 3-2, en el primer punto de 'break' del que dispuso en el segundo set. Con cerca del 90% de los puntos ganados en su servicio, el italiano volvió a pisar el acelerador para cerrar el encuentro cuanto antes. Machac fue cometiendo cada vez más errores no forzados, hasta un total de 29.

Con 5-3, a punto estuvo el número 2 del ranking ATP de conseguir una nueva rotura para llegar al final del encuentro, pero, después de desperdiciar tres puntos de partido, entendió que podía esperar y atacar desde su propio saque. Así, Sinner se impuso finalmente por 6-1 y 6-4.

En la próxima ronda, octavos de final, Sinner se enfrentará al australiano Alexei Popyrin, que superó en su primer encuentro al catarí Mubarak Shannan Zayid por 6-0 y 6-2. El italiano no se cruzaría con Carlos Alcaraz hasta una hipotética final. EFE

