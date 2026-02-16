Paula Badosa avanza a segunda ronda tras vencer a la checa Siniakova

Redacción Deportes, 16 feb (EFE).- La tenista española Paula Badosa ganó este lunes a la checa Katerina Siniakova por 6-3 y 7-5 y pasa a la segunda ronda del Máster 1000 de Dubai, en la que se enfrentará a la ucraniana Elina Svitolina este martes.
Paula Badosa se reencontró con la victoria después de dos derrotas seguidas en el Open de Australia y en Abu Dhabi y de no presentarse al WTA 1000 de Doha por unas molestias físicas.
Con esta victoria Badosa pasa a segunda ronda y se enfrentará este martes a la ucraniana Elina Svitolina.EFE.
