Espana agencias

Los médicos emprenden esta semana su huelga más intensa contra el estatuto marco

Guardar

Madrid, 16 feb (EFE).- Los médicos están convocados por seis sindicatos a una nueva huelga contra la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud, un paro que comienza este lunes y se prolongará durante una semana al mes hasta junio.

Con una manifestación en Madrid el pasado sábado a la que acudieron más de 5.000 personas, los médicos dieron el pistoletazo de salida a este nuevo calendario de protestas y advirtieron de que no van a parar hasta tener un estatuto propio; una movilización en la que reclamaron la dimisión de la ministra, Mónica García.

"Solo hay una opción, o se rectifica y se permite a los médicos tener un ámbito de negociación propio o se acabará desmantelando la Sanidad y se quedara sin médicos", señaló Víctor Pedrero, de la Confederación Española de Sindicatos Médicos.

El formato acordado para esos paros que comienzan este lunes es el de una semana de huelga al mes desde febrero y hasta el mes de junio, como primera etapa.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) son los convocantes del paro indefinido, que se suma a la más de media docena de protestas secundadas en 2025 tras encallar su negociación con Sanidad.

Y es que estas organizaciones rechazan la propuesta de reforma de estatuto marco que el Ministerio de Sanidad acordó el pasado 26 de enero con SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF. Reclaman un documento propio para la profesión médica, independiente del resto del personal del Sistema Nacional de Salud, y que recoja las particularidades de su ejercicio profesional.

Entre sus demandas, una clasificación profesional singular -crear una nueva categoría A1-, una jornada máxima de 35 horas semanales en horario de mañana en días laborables, y que todo lo que exceda se considera exceso de jornada, que deberá ser voluntaria y retribuida.

La petición de estas organizaciones sindicales incluye también un sistema de jubilación anticipada voluntaria total o parcial o la prohibición de la movilidad forzosa, entre otras reivindicaciones.

Sanidad, sin embargo, defiende el nuevo texto que incluye -subraya- sustanciales mejores laborales para todo el personal sanitario, de clasificación profesional, jubilación anticipada o conciliación, ya que limita la jornada laboral a 45 horas y reduce las guardias de 24 a 17 horas, entre otras medidas.

A la huelga de esta semana, se suman concentraciones convocadas frente a hospitales y centros de salud por todo el territorio, desde Aragón, a la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, País Vaco, Extremadura, Galicia o Madrid.

El Comité de Huelga ha insistido en que los paros nacionales indefinidos convocados para los próximos meses son la última opción después de numerosas llamadas de atención para llegar a acuerdos que han sido ignoradas.

Los sindicatos médicos han pedido disculpas por las molestias que estos paros puedan generar a los pacientes, pero insisten en que la defensa de una mejora en las condiciones laborales de los profesionales permitirá mejor calidad asistencial.

Los paros están convocados para la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

El nuevo texto de estatuto marco acordado entre el Ministerio de Sanidad con los sindicatos SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF -sindicatos del ámbito de negociación- tendrá que ser sometido a la correspondiente tramitación parlamentaria. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Intervenidos en La Rioja un patinete y una bicicleta alterados con velocidad de ciclomotor

Infobae

La ronda de Sánchez con partidos aplazada por el accidente de tren, sin visos de retomarse

Infobae

Las estaciones de la Aemet registran vientos huracanados en muchos lugares del país

Infobae

La Generalitat lanza un Es-Alert en Castellón para avisar de los vientos huracanados

Infobae

El PP reprobará a Isabel Rodríguez en el Senado y presentará plan de Vivienda al Congreso

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Quién quiere ser el próximo

¿Quién quiere ser el próximo líder de la izquierda española? Estos son los posibles candidatos

Herida grave una mujer en Ibiza tras ser agredida por su expareja con orden de alejamiento: también habría atacado a la madre y la hermana de la víctima

El revés electoral en Aragón destapa la confrontación interna en el PSOE en un momento de desgaste y pérdida de apoyos: de Óscar López a Rebeca Torró

Del Congreso al Benidorm Fest: el PSOE eleva el “más amor y menos odio” a consigna de la semana

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

ECONOMÍA

La inmigración se convierte en

La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

Trabajar desde casa aumenta la fertilidad: un estudio afirma que el teletrabajo puede ser más efectivo que las políticas públicas para mejorar la natalidad

La muerte del consumo responsable: solo el 7% de los españoles condiciona sus compras al compromiso social y el 73% ya no cree a las marcas

Los coches sin conductor llegan a España: qué dice la DGT sobre su legalidad

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Estos son los tres engaños más comunes sobre la baja médica”

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid