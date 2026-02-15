Urtasun ve "fundamental" regular las compras especulativas de vivienda para negociar Presupuestos

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que la cuestión de la vivienda debe ser central en la negociación de los Presupuestos de la Generalitat y que, en ese contexto, es "fundamental" que se regulen las compras especulativas de vivienda.

Urtasun ha detallado que el comité de expertos a quien se encomendó un análisis jurídico y constitucional sobre la posibilidad de regular las compras especulativas ha dicho que es "perfectamente legal, jurídico y constitucional", según ha dicho en declaraciones a la prensa de este domingo en Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

"Es absolutamente imprescindible que en el marco de la negociación presupuestaria, que Susana, Jéssica y los compañeros están sacando adelante, haya una regulación muy clara de las compras especulativas", ha zanjado.

El ministro ha señalado que "el 56% de las compras de vivienda que se hacen en Cataluña se hacen al contado", lo que, según él, significa que son compras puramente especulativas, y no hipotecas que pida una familia para acceder a una vivienda.

Asimismo, ha lamentado que los socialistas hayan sido siempre "muy reticentes" a la regulación del mercado de la vivienda, pero ha apuntado que, para su partido, es imprescindible que haya medidas de intervención para resolver el que es el principal problema social de Catalunya, textualmente.

FRENTE DE IZQUIERDAS

En el marco de la idea de un frente de izquierdas a nivel estatal propuesto por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, Urtasun ha dicho que el debate es "muy positivo", pero que todavía hay tiempo hasta las siguientes Elecciones Generales para presentarlo en las mejores condiciones y hacerlo de forma inteligente, en sus palabras.

"Es muy importante que el Gobierno siga haciendo su trabajo, porque una de las condiciones indispensables para revalidar la mayoría de izquierdas que hay en estos momentos en España es que, en el próximo año y medio que queda de la legislatura, seamos capaces de seguir ampliando derechos y mejorar la vida de la gente", ha asegurado.