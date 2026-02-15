Espana agencias

Urtasun ve "fundamental" regular las compras especulativas de vivienda para negociar Presupuestos

Guardar

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que la cuestión de la vivienda debe ser central en la negociación de los Presupuestos de la Generalitat y que, en ese contexto, es "fundamental" que se regulen las compras especulativas de vivienda.

Urtasun ha detallado que el comité de expertos a quien se encomendó un análisis jurídico y constitucional sobre la posibilidad de regular las compras especulativas ha dicho que es "perfectamente legal, jurídico y constitucional", según ha dicho en declaraciones a la prensa de este domingo en Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

"Es absolutamente imprescindible que en el marco de la negociación presupuestaria, que Susana, Jéssica y los compañeros están sacando adelante, haya una regulación muy clara de las compras especulativas", ha zanjado.

El ministro ha señalado que "el 56% de las compras de vivienda que se hacen en Cataluña se hacen al contado", lo que, según él, significa que son compras puramente especulativas, y no hipotecas que pida una familia para acceder a una vivienda.

Asimismo, ha lamentado que los socialistas hayan sido siempre "muy reticentes" a la regulación del mercado de la vivienda, pero ha apuntado que, para su partido, es imprescindible que haya medidas de intervención para resolver el que es el principal problema social de Catalunya, textualmente.

FRENTE DE IZQUIERDAS

En el marco de la idea de un frente de izquierdas a nivel estatal propuesto por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, Urtasun ha dicho que el debate es "muy positivo", pero que todavía hay tiempo hasta las siguientes Elecciones Generales para presentarlo en las mejores condiciones y hacerlo de forma inteligente, en sus palabras.

"Es muy importante que el Gobierno siga haciendo su trabajo, porque una de las condiciones indispensables para revalidar la mayoría de izquierdas que hay en estos momentos en España es que, en el próximo año y medio que queda de la legislatura, seamos capaces de seguir ampliando derechos y mejorar la vida de la gente", ha asegurado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Diez horas de rescate de un hombre atrapado con barro hasta la cintura en Málaga

Infobae

Coloridos enmascarados y cinturones de cencerros animan el carnaval ancestral zamorano

Infobae

El canadiense Kingsbury amplía su dominio en esquí acrobático con un oro en baches dual

Infobae

Montero y Bolaños protagonizarán la próxima sesión de control del Congreso ante la ausencia de Sánchez y siete ministros

Montero y Bolaños protagonizarán la

Vítor Pereira, nuevo entrenador del Nottingham Forest

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Suspenden de sueldo a un

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

Feijóo asegura que no tiene líneas rojas para llegar a “acuerdos puntuales” con Abascal: “PP y Vox se tienen que entender”

Políticos y caseros: uno de cada cinco diputados en el Congreso recibe ingresos por el alquiler de viviendas y locales, incluyendo Sánchez y Feijóo

La nueva cárcel de Guipúzcoa tendrá celdas con duchas, piscina y frontón, pero de momento no encuentra empresa que le coloque las concertinas en los muros

El papel de Europa en la ‘OTAN 3.0′ que impulsa la administración Trump: “El liderazgo militar efectivo sigue estando en manos de EEUU”

ECONOMÍA

Air Europa volverá este martes

Air Europa volverá este martes a Venezuela después de casi tres meses sin volar al país: la ruta Madrid-Caracas se reactiva tras el levantamiento de las restricciones

La energía define quién crece

Navarra, Cataluña y el País Vasco lideran las bajas laborales mientras los jueces ‘corrigen’ los excesos de las empresas para combatirlas

El interés de las hipotecas baja un 75% en 30 años: “Ahora el problema no es pagar el préstamo, sino el precio disparado de los pisos”

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid