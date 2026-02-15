El Gobierno trabaja en un real decreto ley para paliar daños de las borrascas en infraestructuras rurales

Entre los planes previstos, la ejecución de las reparaciones recaerá en Tragsa, mientras que la dirección estará a cargo de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA). Estas acciones buscan restaurar los caminos públicos de acceso a explotaciones agrícolas y ganaderas afectados por las recientes borrascas que han impactado diferentes zonas rurales, según informó el Gobierno de España.

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, detalló este domingo, durante su visita a la localidad pacense de Jerez de los Caballeros, que el Ejecutivo nacional trabaja en la elaboración de un real decreto ley de carácter urgente. Según explicó García Bernal, la medida responde a la necesidad de paliar los perjuicios causados por el temporal en infraestructuras rurales en regiones como Andalucía y Extremadura, tal como publicó la propia funcionaria en declaraciones recogidas por los medios. Señaló que, a nivel interministerial, el objetivo es coordinar esfuerzos junto con administraciones autonómicas y locales para dar respuesta rápida a la situación.

El anuncio se realizó en el marco de la visita oficial a algunas de las zonas más afectadas por el temporal durante el fin de semana. El sábado, la secretaria de Estado acudió a la provincia cacereña, mientras que, el domingo, junto al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, recorrieron los municipios de Jerez de los Caballeros, Alconchel y Barcarrota, según consignó el medio de comunicación. En estas localidades, los responsables gubernamentales se reunieron con representantes y ofrecieron detalles sobre la inminente tramitación del decreto.

El medio precisó que el Ejecutivo mantiene presencia activa en los territorios damnificados, con la secretaria de Estado actuando en Extremadura y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, trabajando en Andalucía. García Bernal remarcó la colaboración entre administraciones para atender las emergencias rurales, subrayando que las acciones de reparación se ajustarán a las prioridades detectadas en los caminos de acceso a explotaciones.

Por su parte, José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura, indicó que, aunque aún no se conocen los detalles específicos del real decreto, el Ejecutivo ya está en contacto con los ayuntamientos afectados. “Cuando se publique la tramitación, ayudaremos a los municipios en los procedimientos posteriores”, aseguró Quintana, de acuerdo con lo reportado por los medios presentes en la visita oficial.

Durante la jornada, las autoridades destacaron que este lunes, 16 de febrero, García Bernal y Quintana mantendrán una reunión con comunidades de regantes de Don Benito, con el propósito de analizar las necesidades y coordinar las medidas de apoyo tras los daños provocados por las borrascas. El encuentro buscará avanzar en las soluciones urgentes de restauración y asistencia que serán ejecutadas tras la aprobación del decreto, según detalló el medio consultado.

La medida anunciada por el Gobierno incluye la colaboración de empresas públicas, autonómicas y locales en la gestión de los trabajos de reparación, priorizando la conectividad y acceso a explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas por los recientes temporales en el sur y suroeste del país. De acuerdo con la información disponible, la aprobación del real decreto ley podría realizarse en un plazo aproximado de dos semanas, lo que permitirá iniciar cuanto antes la reconstrucción de las infraestructuras dañadas, según adelantó García Bernal en sus declaraciones.

El medio añadió que entre los elementos clave del plan figura la acción directa de Tragsa para ejecutar las obras, supervisadas por SEIASA, con la finalidad de garantizar la reparación eficaz de los caminos públicos. Las autoridades reiteraron que el Gobierno nacional mantiene “muy claro” el rumbo de las acciones y la forma en la que se desarrollarán los trabajos, de acuerdo a lo anunciado en las diferentes comparecencias durante el recorrido de este fin de semana por las zonas afectadas.

La situación de emergencia generada por las intensas precipitaciones y sus repercusiones sobre infraestructuras rurales han movilizado recursos y coordinación institucional para restablecer la actividad productiva en el campo. Según lo señalado por los funcionarios, la convocatoria de reuniones con comunidades de regantes representa uno de los pasos inmediatos en la identificación de prioridades y despliegue de las medidas aprobadas en el marco del próximo real decreto ley.