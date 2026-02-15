Aparecen nuevas pintadas contra la Ertzaintza en Amurrio (Álava)

Vitoria, 15 feb (EFE).- El sindicato ESAN de la Ertzaintza ha denunciado este domingo la aparición en la localidad alavesa de Amurrio de una nueva pintada contra este cuerpo policial.

En la pintada, que según fuentes de este sindicato se ha realizado la pasada noche o madrugada, se lee 'Zipaio (forma despectiva de llamar a los ertzainas) muerto'.

El 25 de enero pasado en la misma localidad apareció otra pintada contra un agente de la Policía vasca con la palabra 'zipaio' y la frase 'Herriaren etsaia zarete' (Sois el enemigo del pueblo).

Un día antes en Araia (Álava) también aparecieron pintadas con la frase 'Zipaioak Falanjistak Sokara' (Cipayos falangistas a la soga).

ESAN ha denunciado esta nueva pintada que, ha advertido, no es un acto vandálico "sin trascendencia", sino que es un mensaje que "legitima la violencia contra policías vascos".

Este sindicato ha zanjado que "desear la muerte a los ertzainas no es libertad de expresión, es odio, es señalamiento y es un intento de deshumanizar a quienes garantizan la seguridad en Euskadi".

"Aquí no se ataca a una institución abstracta sino que se apunta directamente a personas con uniforme, a profesionales que intervienen en conflictos, que protegen a víctimas y que sostienen la seguridad pública en nuestros pueblos y ciudades", añade en un comunicado.

ESAN ha exigido un "posicionamiento inequívoco de las instituciones vascas" y una condena pública "inmediata y sin matices por parte de todas las fuerzas políticas". EFE