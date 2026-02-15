1-2. Abde y Bakambu acerca al Betis a Champions

Palma, 15 feb (EFE).- El Betis se coloca a cuatro puntos de las posiciones de Liga de Campeones después de sacar los tres puntos de Son Moix (1-2) gracias a los goles de Abde y Bakambu ante un Mallorca que soñó con una remontada final gracias a una genialidad de Muriqi. EFE

