Kamworor, ganador de la San Silvestre Vallecana, se impone en el medio de Ras Al Khaimah

Redacción deportes, 14 feb (EFE).- El keniano Geffrey Kamworor, ganador de la última San Silvestre Vallecana, volvió a demostrar su poderío al imponerse este sábado en el medio ratón de Ras Al Khaimah (Emiratos Árabes), con un magnífico crono de 58:14.

El triple campeón mundial superó en la línea de meta al bahreiní Birhanu Balew (58:23) y a su compatriota Gideon Rono (58:38), mientras que en féminas se impuso la etíope Asmarech Anley Yeseneh con 1h07:22, que superó a su compatriota Melknat Wudu Sharew (1h07:27) y a la tanzana Magdelena Shauri (1h07:32).

“Desde el kilómetro 14 supe que iba a ganar. Esta actuación es una gran motivación para mí. Ahora me estoy preparando para el Maratón de Londres. Habrá una competencia muy dura, pero eso es lo que me gusta”, afirmó Kamworor. EFE

Juan Carlos I asegura que se encuentra "excelentemente bien" y anuncia su intención de regresar a España "pronto"

