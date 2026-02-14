Espana agencias

Coudet admite que el Alavés estuvo "impreciso con uno más"

Sevilla, 14 feb (EFE).- Eduardo Coudet, entrenador argentino del Alavés, admitió que "siempre cuando empatas, piensas en ganar", sobre todo porque su equipo jugó casi todo el partido "con uno más" en el campo del Sevilla, donde, dijo, "no estuvo bien" porque pecó de "impreciso".

Coudet lamentó que "tras la expulsión" de Juanlu en el minuto 16, el Alavés no ha "sabido leer el partido que tenía que hacer", al contrato que "en la segunda mitad", cuando "el equipo sí hizo ver la superioridad numérica, jugando con gente entre líneas y con presencia en el área".

El preparador porteño calificó de "frustrante" el gol anulado a Lucas Boyé con 1-1, "una jugada difícil" que es invalidada porque su atacante está "con una uña adelantada", y se quejó de que "estadísticamente" el Alavés es "de los equipos más golpeados cuando las acciones son grises".

Con todo, Coudet destacó que "contra un equipo físico que, pese a jugar uno menos, es peligroso en el contragolpe", sus futbolistas "no se cayeron", pero insistió en que "no" está contento con el punto, aunque cree que el Alavés hizo "las cosas bien en el segundo tiempo".

"Deberíamos haber sido merecedores de los tres puntos. Muchas veces con un hombre de más no se demuestra esa superioridad, pero nosotros creo que sí la impusimos", añadió Coudet. EFE

lhg/cb/ism

