3-1. El Real Madrid domina al descanso

Madrid, 14 feb (EFE).- El Real Madrid se impone al descanso a la Real Sociedad (3-1) gracias a los goles de Gonzalo García, en el minuto 5, del brasileño Vinícius Junior, de penalti en el 25, y del uruguayo Fede Valverde en el 31.

La Real Sociedad igualó a uno el marcador, de penalti transformado por Mikel Oyarzaval en el minuto 21, pero los locales no tardaron en volver a poner distancia. EFE