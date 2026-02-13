Prisión para un hombre que amordazó y ató a un septuagenario en su casa para robarle

Málaga, 13 feb (EFE).- La autoridad judicial ha decretado prisión provisional para un hombre acusado de amordazar y atar a un septuagenario en su vivienda, en la localidad malagueña de Torremolinos, para así desvalijar su inmueble.

Al detenido también se le investiga por cinco robos con uso con uso de arma blanca, cuatro en farmacias y uno en una panadería, y la sustracción de un vehículo propiedad de una empresa de alquiler, según ha informado este viernes la Policía en un comunicado.

Gracias a la investigación por los robos en las boticas, los agentes lo relacionaron con su presunta implicación en el robo violento en el inmueble del septuagenario

El arresto se ha producido en el marco de un dispositivo establecido para la localización del sospechoso, después de que una empleada de una de las farmacias afectadas reconociera a su agresor en la vía pública, por lo que telefoneó en ese momento a los servicios de emergencias.

Durante la investigación y la toma de declaración a las víctimas coincidieron en cómo el ladrón aprovechaba la ausencia de clientes y horarios de poca visibilidad para acceder al interior de los establecimientos.

Además ocultaba su rostro con pasamontañas y cubría sus manos con calcetines, para así intimidar a los empleados con la exhibición de un cuchillo de grandes dimensiones -de tipo jamonero-, para, posteriormente, apoderarse de la recaudación de las cajas registradoras.

Cuando fue detenido vestía las mismas zapatillas y la mochila que llevaba durante los asaltos. También se localizó el vehículo que utilizaba en sus desplazamientos y se le intervino diversas prendas empleadas en los robos y un cuchillo de grandes dimensiones.

Durante las pesquisas los agentes comprobaron que el automóvil había sido además sustraído de las instalaciones de una empresa de alquiler. EFE