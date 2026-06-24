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La Casa Natal de Picasso adquiere una pintura de José Ruiz Blasco, padre del artista

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Málaga, 24 jun (EFE).- La Casa Natal de Picasso ha adquirido la pintura 'Dos palomas en un palomar', obra de José Ruiz Blasco (Málaga, 1838-Barcelona, 1913), padre y primer maestro de Pablo Picasso, que pasará a formar parte de los fondos de esta institución.

La obra ampliará el patrimonio vinculado al entorno familiar del pintor malagueño y contribuirá a profundizar en el conocimiento de una figura clave para comprender sus orígenes y el contexto artístico en el que se formó, ha informado este miércoles en un comunicado la agencia municipal que gestiona la Casa Natal.

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'Dos palomas en un palomar' es la primera pintura de Ruiz Blasco que adquiere la Casa Natal desde la incorporación a la colección de 'Palomar', fechada en 1878, que actualmente forma parte de la exposición permanente en la que también se incluirá esta nueva obra.

La obra está realizada en óleo sobre lienzo y muestra dos palomas en el interior de un palomar, con una composición que sitúa a las aves en primer plano y destaca por su tratamiento realista.

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El fondo arquitectónico y la paleta de tonos terrosos, grises y blancos refuerzan el carácter naturalista de la composición, que, con unas dimensiones de 37 por 53 centímetros, constituye un ejemplo representativo de la temática más característica de la producción artística de Ruiz Blasco, quien dedicó buena parte de su carrera a la representación de aves y, especialmente, de palomas.

La pieza, que procede de una herencia familiar, se incluyó en la exposición dedicada a Ruiz Blasco celebrada en la Casa Natal de Picasso entre octubre de 2004 y enero de 2005, hecho que se refleja en una anotación conservada en el reverso de la pintura.

Asimismo, se recoge en la publicación 'José Ruiz Blasco. 1838-1913', editada por la Casa Natal en 2007, donde aparece catalogada dentro de la producción conocida del artista.

Ruiz Blasco, que desempeñó un papel decisivo en la formación artística de Pablo Picasso, fue pintor y profesor de dibujo y pintura, y desarrolló su actividad docente primero en Málaga, posteriormente en A Coruña y finalmente en Barcelona.

Fue precisamente él quien introdujo a Picasso en la práctica del dibujo y la pintura desde su infancia, transmitiéndole los conocimientos académicos que marcarían sus primeros años de formación.

Dentro de su producción artística, la representación de palomas fue una de las temáticas más habituales, algo que recordaba el propio Picasso al referirse a la obra de su padre.

"Mi padre pintaba cuadros de 'comedor', de aquellos que tienen perdices o pichones, liebres y conejos. Su especialidad eran las aves y las flores. Sobre todo, palomas y lilas. Lilas y palomas", afirmó Picasso.

En otra ocasión señaló: "Una vez hizo un cuadro enorme que representaba un palomar abarrotado de palomas… Figúrate tú una jaula con centenares de palomas. Con miles y millones de palomas… Estaban puestas en fila como en un palomar: un palomar enorme. Este cuadro estaba en el Museo de Málaga. No lo he vuelto a ver más".

El artista heredó de su padre el gusto por estas aves, las pintó durante toda su vida y, de hecho, en 1949, su litografía de una paloma se eligió como el emblema del Congreso Mundial por la Paz de 1949, convirtiéndose en un símbolo universal. EFE

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