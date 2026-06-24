El ébola llega a Europa: Francia confirma un primer caso importado en medio de la epidemia

Un trabajador sanitario con equipo de protección personal (EPP) completo desinfecta una zona mientras se prepara para el entierro de presuntas víctimas del Ébola en el campamento de desplazados de Kigonze en Bunia, al este de la República Democrática del Congo, el 18 de junio de 2026. (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)

Francia ha confirmado este miércoles un primer caso de ébola en Europa relacionado con el brote de la República Democrática del Congo. Se trata de un médico galo que ha regresado al país tras una misión humanitaria y ha sido diagnosticado con esta enfermedad.

El brote de ébola, hasta ahora limitado al continente africano, ha dejado ya 1.048 casos confirmados y 267 muertes, según la última actualización de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha destacado la rapidez con la que se está expandiendo el virus en esta ocasión. El patógeno ha tardado apenas un mes en superar las 250 muertes, menos de la mitad que en la epidemia de 2014-2016, cuando no alcanzó esta cifra hasta los 78 días.

PUBLICIDAD

La velocidad con la que se están extendiendo los casos tiene que ver, según la OMS, con la mayor capacidad de vigilancia, la alta densidad de población en la zona y la intensa movilidad de las personas. Pese a ello, “las pruebas no alcanzan para explicar por sí solas la rapidez de la expansión”, han alertado.

Primer caso de ébola en Europa

Trabajadores sanitarios con equipos de protección individual (EPI) transportan el ataúd de una víctima de ébola desde una estructura utilizada como morgue, mientras se preparan para el entierro en el cementerio de Nyamurongo. (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)

Es la primera vez que Francia detecta un caso de ébola dentro de su territorio. Según ha precisado el Ministerio de Sanidad galo en un comunicado, el caso corresponde a un médico que volvía de una misión humanitaria en la República Democrática del Congo. El paciente ha sido trasladado a un centro sanitario de referencia siguiendo estrictos protocolos de seguridad biológica. El hombre ha sido localizado en la Francia continental. El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, sigue “muy de cerca” la situación, han asegurado desde su entorno.

PUBLICIDAD

Actualmente, el paciente se encuentra aislado en un hospital “en condiciones de seguridad para evitar cualquier riesgo de contaminación”, han asegurado desde el Gobierno francés. Las autoridades sanitarias han iniciado una investigación epidemiológica desde su llegada al país para localizar a las personas que hayan podido mantener contacto con el paciente. “Estas personas serán contactadas sin demora por la agencia regional de salud, realizarán un confinamiento domiciliario de 21 días y estarán sometidas a una vigilancia estrecha durante este periodo", han asegurado en un comunicado.

El caso confirmado por Francia es el primero que traspasa las fronteras europeas en este brote de ébola. Hasta ahora, las autoridades sanitarias nacionales mantenían los niveles de riesgo como bajos en relación con la epidemia africana, pero el Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ya instó hace una semana a los Estados miembros a revisar sus procedimientos internos y reforzar sus sistemas para favorecer una reacción rápida y eficaz al virus en caso de necesidad.

PUBLICIDAD

El ECDC recordó que la probabilidad de importación y transmisión secundaria es “mínima” y que el riesgo seguía siendo “muy bajo”, pero considera que es “importante estar preparados para cualquier eventualidad”.

En España, la última evaluación del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias continuaba manteniendo el nivel de riesgo como muy bajo. “La vía potencial de introducción del virus en España sería a través de personas con EVB que regresen desde las áreas afectadas”, especificaban en su informe a finales de mayo. En cualquier caso, Sanidad ha pedido a las ONG que trabajan en República Democrática del Congo (RDC) y Uganda información sobre los profesionales españoles que hayan estado o vayan a ser destinados a las zonas afectadas, con el objetivo de identificarlos como grupo prioritario de control.

PUBLICIDAD

*Noticia en ampliación