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Por Andalucía descarta apoyar la investidura de Moreno, a quien tacha de falso moderado

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Sevilla, 24 jun (EFE).- El portavoz del grupo parlamentario de Por Andalucía y coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha explicado que sus cinco diputados en el Parlamento andaluz votarán en contra de la investidura del popular Juanma Moreno en el Pleno de investidura y ha calificado al presidente de la Junta en funciones de falso moderado.

Maíllo, en declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con el presidente de la Cámara andaluza, Jesús Aguirre, ha explicado que el candidato será Juanma Moreno, y que su formación no va a apoyar "ni al de la derecha, ni al de la extrema derecha" y ha calificado de "opaca" la negociación que mantienen el PP y Vox para alcanzar un pacto de gobernabilidad para la comunidad.

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Esa "falta de transparencia" de las negociaciones, ha abundado Maíllo, "anuncia malas noticias" en primer lugar porque PP y Vox preparan un acuerdo que "les avergüenza" y porque, además, "las medidas que pueden hacer saben que no van a gustar" a la sociedad andaluza.

Ante esta cuestión, el líder de Por Andalucía ha pedido al presidente del Parlamento que ejerza como tal y no como "terminal de nadie" y ha acusado a PP y Vox de ser "indistinguibles" porque "defienden lo mismo" en cuestiones como "la inmigración o el acoso y derribo al Gobierno" central.

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El líder de Por Andalucía ha protestado por el reparto de fondos y espacios del Parlamento que han propuesto PP, Vox y Adelante Andalucía que, de aprobarse, ha indicado, llevarían a su formación a ser el grupo "más maltratado de la historia de la autonomía de Andalucía" ya que se quedarían con menos fondos para trabajar y con unas dependencias reducidas. EFE

(Foto) (Vídeo)

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