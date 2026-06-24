Rufián avisa a Sánchez que si insiste en resistir, en el PSOE solo quedará "gente chunga"

Madrid, 24 jun (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dicho este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que si sigue gobernando solo por "resistir", cuando se marche en el PSOE solo quedará "gente muy chunga".

Rufián se ha manifestado de esta manera en su turno de palabra durante la comparecencia de Sánchez en el Congreso para explicar los casos de corrupción que afectan al PSOE, donde ha advertido a Sánchez de que debe llenar de contenido la legislatura para que esta tenga sentido.

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El republicano ha insistido en que no tiene ganas de ver al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como presidente y al de Vox, Santiago Abascal, como vicepresidente, pero ha preguntado "para qué" quiere continuar Sánchez en La Moncloa.

"Resistir está bien, hay muchísima gente que subsiste gracias a este Gobierno", ha defendido Rufián aunque ha cuestionado la postura de limitarse a decir que se es "lo menos malo entre lo malo y no hacer absolutamente nada más".

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En esa línea, ha pedido afrontar problemas como la vivienda y "frenar la especulación inmobiliaria de una puñetera vez": "Llenemos de contenido la legislatura, porque la pregunta que le hago es si solo queda resistir ¿Que quedará del PSOE cuando todo esto acabe? Gente muy chunga".

Rufián se ha dirigido directamente a Sánchez, a quien le ha pedido que le mirara a los ojos, y le ha preguntado si sabía algo de los comportamientos de los exsecretarios de Organización socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán y de la exmilitante Leire Díez.

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"¿Ustedes han robado?" ha espetado al presidente, al tiempo que ha recordado que a Ábalos "le acaban de caer 24 años de cárcel por una trama corrupta".

En ese sentido, ha asegurado que la palabra de Ábalos era "la palabra de Dios" y para él "Dios era Pedro Sánchez".

"No me cuente milongas", ha espetado Rufián, quien ha asumido que la Justicia "no es igual para todos" en España y que el PSOE sufre una "persecución" judicial por haber pactado con fuerzas soberanistas, pero que el Gobierno no actuado para detenerlo.

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"Bienvenidos, los jueces no son seres de luz, hay una España negra que ha mandado toda la vida y que ustedes han colaborado en tapar", ha asegurado.

A su vez, ha pedido la izquierda hacer una reflexión sobre las explicaciones que hubieran pedido a líderes de la derecha como los propios Feijóo y Abascal, José María Aznar o Isabel Díaz Ayuso si estuvieran investigados por tener joyas de más de un millón de euros, como es el caso de José Luis Rodríguez Zapatero.

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Por último ha retado al PP a presentar una moción de censura, si tiene los votos necesarios y tienen "agallas" y ha asegurado que Junts está "entregadísimo" en apoyarla. EFE

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