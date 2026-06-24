Espana agencias

Rufián avisa a Sánchez que si insiste en resistir, en el PSOE solo quedará "gente chunga"

Guardar
Google icon

Madrid, 24 jun (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dicho este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que si sigue gobernando solo por "resistir", cuando se marche en el PSOE solo quedará "gente muy chunga".

Rufián se ha manifestado de esta manera en su turno de palabra durante la comparecencia de Sánchez en el Congreso para explicar los casos de corrupción que afectan al PSOE, donde ha advertido a Sánchez de que debe llenar de contenido la legislatura para que esta tenga sentido.

PUBLICIDAD

El republicano ha insistido en que no tiene ganas de ver al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como presidente y al de Vox, Santiago Abascal, como vicepresidente, pero ha preguntado "para qué" quiere continuar Sánchez en La Moncloa.

"Resistir está bien, hay muchísima gente que subsiste gracias a este Gobierno", ha defendido Rufián aunque ha cuestionado la postura de limitarse a decir que se es "lo menos malo entre lo malo y no hacer absolutamente nada más".

PUBLICIDAD

En esa línea, ha pedido afrontar problemas como la vivienda y "frenar la especulación inmobiliaria de una puñetera vez": "Llenemos de contenido la legislatura, porque la pregunta que le hago es si solo queda resistir ¿Que quedará del PSOE cuando todo esto acabe? Gente muy chunga".

Rufián se ha dirigido directamente a Sánchez, a quien le ha pedido que le mirara a los ojos, y le ha preguntado si sabía algo de los comportamientos de los exsecretarios de Organización socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán y de la exmilitante Leire Díez.

"¿Ustedes han robado?" ha espetado al presidente, al tiempo que ha recordado que a Ábalos "le acaban de caer 24 años de cárcel por una trama corrupta".

En ese sentido, ha asegurado que la palabra de Ábalos era "la palabra de Dios" y para él "Dios era Pedro Sánchez".

"No me cuente milongas", ha espetado Rufián, quien ha asumido que la Justicia "no es igual para todos" en España y que el PSOE sufre una "persecución" judicial por haber pactado con fuerzas soberanistas, pero que el Gobierno no actuado para detenerlo.

"Bienvenidos, los jueces no son seres de luz, hay una España negra que ha mandado toda la vida y que ustedes han colaborado en tapar", ha asegurado.

A su vez, ha pedido la izquierda hacer una reflexión sobre las explicaciones que hubieran pedido a líderes de la derecha como los propios Feijóo y Abascal, José María Aznar o Isabel Díaz Ayuso si estuvieran investigados por tener joyas de más de un millón de euros, como es el caso de José Luis Rodríguez Zapatero.

Por último ha retado al PP a presentar una moción de censura, si tiene los votos necesarios y tienen "agallas" y ha asegurado que Junts está "entregadísimo" en apoyarla. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Desarrollan un método para identificar biomarcadores asociados a la esterilidad masculina

Infobae

Aznar achaca la corrupción a una forma de gobernar alejada de los principios democráticos

Infobae

Último día de la ola de calor: la entrada de aire más frío trae mañana un "notable" bajón

Infobae

El pleno de investidura de Juanma Moreno en Andalucía se celebrará el 29 y el 30 de junio

Infobae

Sumar exige a Sánchez que Ferraz deje de ser un problema y expresa su hartazgo por Ábalos, Cerdán o Leire Díez

Sumar exige a Sánchez que Ferraz deje de ser un problema y expresa su hartazgo por Ábalos, Cerdán o Leire Díez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rufián critica el “y tú más” del PSOE respecto a la corrupción y exige responsabilidades, porque muchos “son peores, pero ¿y qué?”

Rufián critica el “y tú más” del PSOE respecto a la corrupción y exige responsabilidades, porque muchos “son peores, pero ¿y qué?”

Elisa Mouliaá acude a los juzgados tras la orden de detención para declarar ante la acusación de Íñigo Errejón de calumnias

Junts exige a Pedro Sánchez que se aparte y pide que el Congreso elija a otro presidente para que el Gobierno siga “sin la extrema derecha”

Pedro Sánchez comparece en el Congreso para informar de los casos Zapatero, Leire y Ábalos, en directo: última hora la sesión sobre corrupción

Pedro Sánchez asegura que no hubo trato de favor en el rescate de Plus Ultra y defiende que “jamás” conoció las actuaciones de Ábalos

ECONOMÍA

Le deniegan la incapacidad laboral a un conductor de autobuses pese a los efectos de su medicación: “Tomo diazepam, antidepresivos... en conjunto son una bomba”

Le deniegan la incapacidad laboral a un conductor de autobuses pese a los efectos de su medicación: “Tomo diazepam, antidepresivos... en conjunto son una bomba”

Europa desembolsa 846 millones para reconstruir Valencia tras la DANA: la segunda mayor ayuda del Fondo de Solidaridad en la historia de la UE

Si quieres una casa con piscina, estos son los barrios de España donde más fácil es encontrarla

Pablo Borraz, arquitecto: “Esta es la pregunta que deberías hacerle siempre a tu arquitecto al diseñar una vivienda”

En España faltan viviendas, pero solo el 70% de las construidas se destina a primera residencia: 7,7 millones están vacías o son secundarias

DEPORTES

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy, miércoles 24 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy, miércoles 24 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Mourinho rompe su silencio tras su regreso al Real Madrid: “Mbappé es fenomenal y voy a ayudarle a ser aún mejor”

Vídeo resumen y goles: Colombia supera por la mínima a RD Congo, asegura su clasificación y le servirá el empate contra Portugal para ser primera

Aday Mara y Sergio de Larrea abren una nueva página para España en la NBA: jugarán en los Oklahoma City Thunder y los Dallas Mavericks

Budimir da la primera victoria a Croacia y elimina a Panamá del Mundial 2026: el resumen y el gol, en vídeo