Mouliaá se presenta a declarar por las presuntas calumnias a Errejón semanas después de ordenar el juez su detención

La actriz Elisa Mouliaá ha acudido este miércoles a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar como investigada por presuntas calumnias al exdiputado Íñigo Errejón, después de que el juez encargado del caso ordenara detenerla por haberse ausentado tres veces.

A través de una nota de prensa, Mouliaá ha comunicado que ha decidido regresar de manera voluntaria a España desde el extranjero para ponerse a disposición judicial, "a pesar de haber acreditado previamente compromisos profesionales fuera del país y haber alegado circunstancias médicas que ya habían sido aportadas al procedimiento".

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El juez Arturo Zamarriego dictó a mediados de junio una "orden de busca y captura" para "la detención y presentación" de Mouliaá ante el juzgado que instruye la querella que presentó Errejón después de que la actriz le acusara de extorsionar a dos testigos de la causa en la que se investiga un presunto delito de agresión sexual del expolítico contra ella.

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