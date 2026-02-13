Permanecen 3.118 desalojados en Andalucía a la espera de la llegada de la nueva borrasca

Sevilla, 13 feb (EFE).- Las precipitaciones y las rachas de viento han sido las protagonistas de las 24 incidencias que se han coordinado durante la pasada noche y la madrugada en Andalucía, donde continúan aún desalojadas 3.118 personas, y que está a la espera de la llegada a partir de este viernes de la nueva borrasca Oriana.

El 112 informa de que, a esta hora, la cifra de desalojados asciende a 3.118, en su mayoría en Cádiz (2.581), Málaga (257), Córdoba (87), Granada (108), Jaén (67), Huelva (8) y Sevilla (10), que sube tras desalojarse ayer tarde seis personas de dos viviendas con riesgo de derrumbe en Pruna (Sevilla).

Anoche, se decretó también el alejamiento preventivo de 12 personas más del entorno de la estación de Cortes, en Cortes de la Frontera (Málaga), así como una veintena de desalojos más en Zagra y Monachil en Granada.

El operativo mantiene, en estos momentos, en situación de trabajo 43 incidencias activas y cuatro escenarios; aunque es previsible que la cifra aumente durante la jornada de hoy con los efectos de la borrasca.

Casi la mitad de los avisos al 112 entre la madrugada y la noche se han producido por caídas de ramas, árboles y elementos del mobiliario urbano en puntos de Sevilla, Huelva, Córdoba y Cádiz, sin daños personales, y la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha hecho un nuevo llamamiento a la prudencia ante la entrada de la nueva borrasca.

La jornada de ayer se cerró con 157 emergencias gestionadas y el acumulado de este enjambre de borrascas, que desde el pasado 27 de enero, asciende a casi 12.000 emergencias (11.929). Por provincias Cádiz con 2.564, Jaén con 2.079, Sevilla con 1.992, Granada con 1.655, Málaga con 1.230, le siguen Córdoba con 1.137, Almería con 746 y Huelva con 526, según ha informado la Junta en un comunicado.

La Dirección General de Tráfico ha informado que, a esta hora, la comunidad autónoma andaluza tiene un total de 144 carreteras afectadas, de las que 116 están cortadas.

La mayoría de las afecciones se encuentran en la provincia gaditana con hasta 37 vías cerradas al tráfico rodado, seguida de Granada con 24, Córdoba con 18, Jaén con 12, Málaga con 10, Sevilla con ocho y Huelva con siete.

El Patronato de la Alhambra ha informado de que ha cortado el acceso al bosque central debido al aviso de viento en la capital granadina, y en Los Villares, Jaén, se han producido varios desprendimientos de ladera que han afectado a la A-6050 en varios puntos; lo mismo ha sucedido en la A-6301 en Beas de Segura.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa para hoy avisos meteorológicos en todas las provincias andaluzas.

De nivel naranja (peligro importante) son los avisos por viento en Almería (Valle del Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas, Poniente y Capital) por rachas de hasta 90 kilómetros la hora.

El mismo nivel de riesgo está activo en el Levante almeriense, en Poniente y Almería capital y en la Costa granadina, aunque por fenómenos costeros, al igual que en el Estrecho (Cádiz), por vientos de fuerza 8 de hasta 75 kilómetros por hora y olas de hasta cinco metros.

Las lluvias vienen acompañadas de aviso naranja en la comarca gaditana de Grazalema (Cádiz) por acumulados de hasta 110 litros por metro cuadrado en 12 horas y 180 litros en 24 horas, al tiempo que Aemet activa el aviso amarillo también por lluvias en las provincias Granada (Nevada y Alpujarras), Jaén (Cazorla y Segura) y Málaga (Ronda).

También están vigentes los avisos amarillos por viento en todas las provincias andaluzas y por fenómenos costeros en todo el litoral. EFE