Mario Tennis Fever: Super Mario se rodea de amigos en un tenis tan caótico como divertido

Javier Picazo Feliú.

Madrid, 13 feb (EFE).- Hace 31 años Super Mario dejó por primera vez sus clásicos juegos de plataformas y saltos para coger una raqueta y jugar al tenis con sus amigos. Ahora llega su última aventura deportiva 'Mario Tennis Fever', la apuesta más atrevida de Nintendo a medio camino entre la acción más caótica, la habilidad de un simulador y la fantasía característica de la firma japonesa.

El título, que llega en exclusiva para su nueva consola Switch 2, es un juego enorme, con una jugabilidad llena de posibilidades y partidos que son una auténtica locura por el uso de raquetas con habilidades mágicas capaces de transformar la pista en hielo o fuego, aturdir a tu rival o hacerte invisible, una mecánica que transforma las partidas en algo imprevisible.

Y esa es precisamente la magia que Nintendo propone a todos sus nuevos títulos, en especial aquellos que, como este, llegan para conmemorar el 40 aniversario del fontanero. Si Mario Kart pasó de ser un juego de carreras clásico para convertirse en una experiencia de mundo abierto y plataformas, ahora le toca el turno a un título en el que el tenis es casi tan importante como saber usar los golpes especiales o colaborar con tu pareja.

Un juego con 38 personajes jugables, el mayor número en la historia de la serie Mario Tennis, en el que se podrá elegir a toda la familia (no sabría decir si se han dejado a alguno) del universo de Super Mario, incluidas las plantas carnívoras Piraña que se lanzan a la pista con la raqueta en boca.

Elegir un personaje, además, tiene su importancia, ya que cada uno se comporta de una manera distinta en la pista y cuenta con parámetros específicos de velocidad, control o potencia, lo que permite que el juego sea diferente ya no solo por el personaje que elija el jugador sino por la raqueta con la que lo equipe, algo que aporta una experiencia infinita.

Y esa es una de las grandes características del título. En ‘Mario Tennis Fever’ todo es una locura y todo es posible. 30 raquetas diferentes, cada una con sus propias habilidades y medidores de fuerza que, al rellenarse con golpes normales, permiten ejecutar golpes ‘furor’, una acción que desata el caos en la pantalla al llenarla de barro, tinta de calamar, hielo, fuego o un viento huracanado.

El modo historia es también una agradable sorpresa. Arranca como una película de animación para presentarnos un mundo en el que los personajes son niños y deberán aprender todo desde el inicio para lograr volver a su estado normal. Peca de ser excesivamente infantil por momentos, pero está repleto de minijuegos ideales para los más pequeños de la casa.

Los gráficos son pura dopamina. Color a raudales y miles de detalles en uno de los títulos que mejor se ven en la nueva máquina de Nintendo. Muy lejos de la paleta roja y negra del primer Mario Tennis lanzado en 1995 en esa rareza de consola que era Virtual Boy (que, por cierto, ahora Nintendo recuperará del olvido para regocijo de los nostálgicos).

Al margen de los modos de juego tradicionales, este ‘Mario Tennis Fever’ también trae modos desafío (surrealista por momentos con pistas como una selva que va cambiando), un potente multijugador online e incluso un modo realista que se juega con el mando como si fuera una raqueta, muy al estilo de la clásica Nintendo Wii.

Un título muy esperado con el que Nintendo reinventa de nuevo la fórmula clásica para dotarlo de todo el encanto de sus producciones. Diversión adaptada a todos los miembros de la familia, exigente y simple a la par, caótico y vibrante, desternillante e inmenso y, sobre todo, carismático. Algo que ya apenas abunda en un sector lleno de distopías, remakes y violencia. EFE

(Foto) (Video)