Espana agencias

La diputada Tesh Sidi denuncia ante la Policía multitud de amenazas de muerte y mensajes de odio contra ella en redes

Tesh Sidi presentó una denuncia ante la policía tras recibir más de 2.000 mensajes hostiles y amenazas graves en internet luego de publicar un comentario sobre migración, exigiendo además a Meta mayor responsabilidad y control en estas plataformas

Guardar

Tesh Sidi, diputada de Más Madrid en el Congreso y miembro del grupo Sumar, relató haber experimentado ataques personales que incluyeron amenazas directas y expresiones discriminatorias, sobre todo tras publicar mensajes irónicos en torno al debate sobre la regularización de personas migrantes. Según informó Europa Press, Sidi identificó que estas amenazas y comentarios hostiles en las plataformas digitales se multiplicaron especialmente tras haber compartido en la red Instagram un comentario que respondía en tono jocoso a un mensaje que vinculaba la delincuencia con la inmigración. Parte de estos ataques tuvieron un marcado componente racista y violento.

La diputada formalizó una denuncia ante la Policía Nacional, apuntando a más de 2.000 usuarios de redes sociales que, según consta en la documentación policial recogida por Europa Press, habrían incurrido en presuntos delitos de amenazas y odio en su contra. La presentación de la denuncia se realizó en la Comisaría del Congreso este jueves, como respuesta a la avalancha de mensajes amenazantes y ofensivos que recibió, muchos de ellos haciendo referencia de manera peyorativa a su origen saharaui y a su posición pública sobre cuestiones migratorias. De acuerdo con Europa Press, Sidi fundamentó la acusación en la gravedad y el volumen de los mensajes, así como en el hecho de que fueron hechos desde perfiles identificados y auténticos, no desde cuentas automatizadas.

Algunas de las amenazas documentadas abarcan expresiones tales como "acabarás siendo fusilada", "Te estamos buscando y vas a llegar en caja de pino al Sáhara. Te lo juramos por nuestros muertos. Puta rata marrona, te vas a reír de tu puta raza, no de la nuestra", "3 tiros y a un pozo", o "Te vamos a mandar a trocitos a Marruecos". Sidi, según reportó Europa Press, acompañó la denuncia policial con la recopilación de estas y otras frases similares, que también serán remitidas a la oficina de delitos de odio para que los hechos sean considerados tanto en el ámbito administrativo como penal.

El contenido del comentario que generó la reacción masiva se centró en una respuesta publicada de forma irónica a una afirmación que relacionaba la inmigración y la delincuencia. Sidi compartió: "Ahora que los vamos a nacionalizar, todos serán españoles", refiriéndose a la propuesta de regularización de migrantes, lo que fue ampliamente difundido y compartido por decenas de perfiles de ideología ultra. Europa Press detalló que, tras viralizarse el mensaje, la diputada comenzó a recibir mensajes que apuntaban contra su persona y que alcanzaron un nivel de gravedad más allá del simple debate político, afectando su integridad física y moral.

La diputada también comunicó públicamente en la red social 'X' su intención de plantear a la empresa Meta —propietaria de Instagram— la necesidad de asumir una mayor responsabilidad en el monitoreo y control de plataformas, argumentando que "permiten amenazar de muerte sin absolutamente ningún control ni garantías". Según la información reunida por Europa Press, Sidi reiteró que, tras difundir memes y mensajes irónicos, la respuesta que recibe va mucho más allá de la discrepancia ideológica e involucra amenazas de muerte y mensajes racistas, todos realizados desde cuentas personales y verificables.

Entre las acciones posteriores previstas, la parlamentaria sumará a su denuncia ante la Policía Nacional otra de carácter personal frente a la oficina de delitos de odio. Europa Press consignó que este paso busca asegurar que las denuncias queden formalizadas en ambos circuitos judiciales y administrativos, posibilitando que los responsables enfrenten eventuales consecuencias legales por sus acciones en línea.

La difusión de los mensajes hostiles, así como la respuesta de Sidi exigiendo implicación a las empresas tecnológicas, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el control de contenidos y la proliferación de discursos de odio en redes sociales. El caso, documentado en los detalles entregados por Europa Press, permite observar el alcance de la hostilidad con la que figuras públicas pueden encontrarse al abordar públicamente cuestiones como la inmigración y la integración, especialmente cuando su origen y discurso son blanco de ataques racistas y amenazas directas que desafían los límites de la libertad de expresión y entran de lleno en el terreno del delito.

La denuncia de la diputada se inscribe en el contexto de una reflexión social más amplia sobre la responsabilidad de las plataformas y de los usuarios de las redes respecto al respeto y la convivencia digital. Según los documentos a los que tuvo acceso Europa Press, Sidi pondrá sobre la mesa en su encuentro con responsables de Meta la necesidad de mecanismos efectivos contra amenazas y comentarios de odio, y solicitará garantías de seguridad y control para quienes participan en debates públicos.

Temas Relacionados

Tesh SidiAmenazas de muerteMás MadridSumarPolicía NacionalCongreso de los DiputadosRedes socialesDelitos de odioMetaInstagramEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Barcelona estrena nueva ordenanza de civismo: ser incívico puede costar 3.000 euros

Infobae

Le piden 50 años por atropellar mortalmente a un joven y herir a tres más en Málaga

Infobae

El Supremo frena la denegación automática de la prestación por IT cuando se recae en la misma enfermedad

El Tribunal Supremo determina que la Seguridad Social debe justificar con criterios médicos objetivos cualquier negativa al subsidio por recaídas en trastornos previos, sin ampararse solo en el plazo de seis meses ni la coincidencia diagnóstica

El Supremo frena la denegación

El Benidorm Fest fue lo más visto del día, líder de su franja y entre todos los públicos

Infobae

Almeida califica a Óscar López de "miserable" y "mala persona" por sus declaraciones sobre el fallecido Lambán

El regidor madrileño arremetió duramente contra el ministro tras sus comentarios sobre Javier Lambán, señalando que sus palabras responden a una tendencia dentro del PSOE para desacreditar a líderes que lograron mayorías, generando tensión política

Almeida califica a Óscar López
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo asegura que no tiene

Feijóo asegura que no tiene líneas rojas para llegar a “acuerdos puntuales” con Abascal: “PP y Vox se tienen que entender”

Políticos y caseros: uno de cada cinco diputados en el Congreso recibe ingresos por el alquiler de viviendas y locales, incluyendo Sánchez y Feijóo

La nueva cárcel de Guipúzcoa tendrá celdas con duchas, piscina y frontón, pero de momento no encuentra empresa que le coloque las concertinas en los muros

El papel de Europa en la ‘OTAN 3.0′ que impulsa la administración Trump: “El liderazgo militar efectivo sigue estando en manos de EEUU”

Tres cosas que debes saber antes de comprar un coche diésel, según un mecánico

ECONOMÍA

Air Europa volverá este martes

Air Europa volverá este martes a Venezuela después de casi tres meses sin volar al país: la ruta Madrid-Caracas se reactiva tras el levantamiento de las restricciones

La energía define quién crece

Navarra, Cataluña y el País Vasco lideran las bajas laborales mientras los jueces ‘corrigen’ los excesos de las empresas para combatirlas

El interés de las hipotecas baja un 75% en 30 años: “Ahora el problema no es pagar el préstamo, sino el precio disparado de los pisos”

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid