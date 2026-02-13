La diputada Tesh Sidi denuncia ante la Policía multitud de amenazas de muerte y mensajes de odio contra ella en redes

Tesh Sidi, diputada de Más Madrid en el Congreso y miembro del grupo Sumar, relató haber experimentado ataques personales que incluyeron amenazas directas y expresiones discriminatorias, sobre todo tras publicar mensajes irónicos en torno al debate sobre la regularización de personas migrantes. Según informó Europa Press, Sidi identificó que estas amenazas y comentarios hostiles en las plataformas digitales se multiplicaron especialmente tras haber compartido en la red Instagram un comentario que respondía en tono jocoso a un mensaje que vinculaba la delincuencia con la inmigración. Parte de estos ataques tuvieron un marcado componente racista y violento.

La diputada formalizó una denuncia ante la Policía Nacional, apuntando a más de 2.000 usuarios de redes sociales que, según consta en la documentación policial recogida por Europa Press, habrían incurrido en presuntos delitos de amenazas y odio en su contra. La presentación de la denuncia se realizó en la Comisaría del Congreso este jueves, como respuesta a la avalancha de mensajes amenazantes y ofensivos que recibió, muchos de ellos haciendo referencia de manera peyorativa a su origen saharaui y a su posición pública sobre cuestiones migratorias. De acuerdo con Europa Press, Sidi fundamentó la acusación en la gravedad y el volumen de los mensajes, así como en el hecho de que fueron hechos desde perfiles identificados y auténticos, no desde cuentas automatizadas.

Algunas de las amenazas documentadas abarcan expresiones tales como "acabarás siendo fusilada", "Te estamos buscando y vas a llegar en caja de pino al Sáhara. Te lo juramos por nuestros muertos. Puta rata marrona, te vas a reír de tu puta raza, no de la nuestra", "3 tiros y a un pozo", o "Te vamos a mandar a trocitos a Marruecos". Sidi, según reportó Europa Press, acompañó la denuncia policial con la recopilación de estas y otras frases similares, que también serán remitidas a la oficina de delitos de odio para que los hechos sean considerados tanto en el ámbito administrativo como penal.

El contenido del comentario que generó la reacción masiva se centró en una respuesta publicada de forma irónica a una afirmación que relacionaba la inmigración y la delincuencia. Sidi compartió: "Ahora que los vamos a nacionalizar, todos serán españoles", refiriéndose a la propuesta de regularización de migrantes, lo que fue ampliamente difundido y compartido por decenas de perfiles de ideología ultra. Europa Press detalló que, tras viralizarse el mensaje, la diputada comenzó a recibir mensajes que apuntaban contra su persona y que alcanzaron un nivel de gravedad más allá del simple debate político, afectando su integridad física y moral.

La diputada también comunicó públicamente en la red social 'X' su intención de plantear a la empresa Meta —propietaria de Instagram— la necesidad de asumir una mayor responsabilidad en el monitoreo y control de plataformas, argumentando que "permiten amenazar de muerte sin absolutamente ningún control ni garantías". Según la información reunida por Europa Press, Sidi reiteró que, tras difundir memes y mensajes irónicos, la respuesta que recibe va mucho más allá de la discrepancia ideológica e involucra amenazas de muerte y mensajes racistas, todos realizados desde cuentas personales y verificables.

Entre las acciones posteriores previstas, la parlamentaria sumará a su denuncia ante la Policía Nacional otra de carácter personal frente a la oficina de delitos de odio. Europa Press consignó que este paso busca asegurar que las denuncias queden formalizadas en ambos circuitos judiciales y administrativos, posibilitando que los responsables enfrenten eventuales consecuencias legales por sus acciones en línea.

La difusión de los mensajes hostiles, así como la respuesta de Sidi exigiendo implicación a las empresas tecnológicas, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el control de contenidos y la proliferación de discursos de odio en redes sociales. El caso, documentado en los detalles entregados por Europa Press, permite observar el alcance de la hostilidad con la que figuras públicas pueden encontrarse al abordar públicamente cuestiones como la inmigración y la integración, especialmente cuando su origen y discurso son blanco de ataques racistas y amenazas directas que desafían los límites de la libertad de expresión y entran de lleno en el terreno del delito.

La denuncia de la diputada se inscribe en el contexto de una reflexión social más amplia sobre la responsabilidad de las plataformas y de los usuarios de las redes respecto al respeto y la convivencia digital. Según los documentos a los que tuvo acceso Europa Press, Sidi pondrá sobre la mesa en su encuentro con responsables de Meta la necesidad de mecanismos efectivos contra amenazas y comentarios de odio, y solicitará garantías de seguridad y control para quienes participan en debates públicos.