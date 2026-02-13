Espana agencias

La británica Ferguson (Movistar) se impone en un accidentado final y Vollering sigue líder

Guardar

Villarreal (Castellón), 13 feb (EFE).- La joven velocista británica Cat Ferguson (Movisar) se impuso al esprint en un accidentado final en la segunda etapa de la Setmana ciclista-Volta femenina de la Comunitat Valenciana, con salida y meta en Villarreal, mientras que la neerlandesa Demi Vollering (FDJ-Suez) sigue como líder de la general, pee a verse implicada en una caída a poco más de dos kilómetros de meta.

La alemana Lieke Nooijen (Visma) fue la gran animadora de la etapa con una escapada que le permitió coronar en solitario los dos primeros puertos de la segunda jornada, el Alt de Marianet y el de Eslida. Por detrás consiguieron conectar con ella la australiana Talia Appleton (Liv) y la noruega Sigrid Ytterhus Haugset (Uno-X).

Pese a la buena colaboración entre las tres ciclistas de cabeza, el Lidl-Trek impuso un fuerte ritmo en el pelotón y acabó con la escapada a falta de poco más de dos kilómetros para meta para preparar una llegada al esprint para la italiana Sara Balsamo.

El esprint estaba servido. pero una caída en cabeza a dos kilómetros de meta, en el que se vieron implicadas, entre otras Balsamo y la líder de la general Vollering, fue aprovechada por el Movistar que, con un gran trabajo en cabeza, lanzó a Ferguson para que ésta impusiera en los últimos metros su punta de velocidad y superara a las italianas Letizia Paternoster (Liv) y Letizia Borghesi (AG Insurance-Soudal) para llevarse la etapa.

Pese a la caída, Vollering pudo sobreponerse, reengancharse al pelotón y mantener el jersey naranja de líder a la espera de la etapa reina de este sábado entre Agost y La Nucía. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Antxon Muneta: "Tenemos que sacar los tres puntos como sea"

Infobae

El base Chris Paul anuncia su retirada tras 21 temporadas en la NBA

Infobae

El remodelado CEAR de La Cartuja, sede en mayo de prueba inaugural de Copa del Mundo 2026

Infobae

Dimitrievski frena al Levante y mantiene vivo al Valencia (0-0)

Infobae

Iván Romeo: "Espero consolidarme este año"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Herida grave una mujer en

Herida grave una mujer en Ibiza tras ser agredida por su expareja con orden de alejamiento: también habría atacado a la madre y la hermana de la víctima

El revés electoral en Aragón destapa la confrontación interna en el PSOE en un momento de desgaste y pérdida de apoyos: de Óscar López a Rebeca Torró

Del Congreso al Benidorm Fest: el PSOE eleva el “más amor y menos odio” a consigna de la semana

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

Feijóo asegura que no tiene líneas rojas para llegar a “acuerdos puntuales” con Abascal: “PP y Vox se tienen que entender”

ECONOMÍA

Los huevos se disparan un

Los huevos se disparan un 30% y las frutas tropicales suben casi un 12%: el IPC refleja los alimentos que más encarecen la cesta de la compra

La Justicia le retira la pensión alimenticia a una hija mayor de edad por cortar toda relación con su padre durante siete años: fue condenado por violencia de género

¿De verdad tiene España el precio de la luz más bajo de Europa?

Air Europa volverá este martes a Venezuela después de casi tres meses sin volar al país: la ruta Madrid-Caracas se reactiva tras el levantamiento de las restricciones

La energía define quién crece

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid