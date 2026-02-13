La británica Ferguson (Movistar) se impone en un accidentado final y Vollering sigue líder

Villarreal (Castellón), 13 feb (EFE).- La joven velocista británica Cat Ferguson (Movisar) se impuso al esprint en un accidentado final en la segunda etapa de la Setmana ciclista-Volta femenina de la Comunitat Valenciana, con salida y meta en Villarreal, mientras que la neerlandesa Demi Vollering (FDJ-Suez) sigue como líder de la general, pee a verse implicada en una caída a poco más de dos kilómetros de meta.

La alemana Lieke Nooijen (Visma) fue la gran animadora de la etapa con una escapada que le permitió coronar en solitario los dos primeros puertos de la segunda jornada, el Alt de Marianet y el de Eslida. Por detrás consiguieron conectar con ella la australiana Talia Appleton (Liv) y la noruega Sigrid Ytterhus Haugset (Uno-X).

Pese a la buena colaboración entre las tres ciclistas de cabeza, el Lidl-Trek impuso un fuerte ritmo en el pelotón y acabó con la escapada a falta de poco más de dos kilómetros para meta para preparar una llegada al esprint para la italiana Sara Balsamo.

El esprint estaba servido. pero una caída en cabeza a dos kilómetros de meta, en el que se vieron implicadas, entre otras Balsamo y la líder de la general Vollering, fue aprovechada por el Movistar que, con un gran trabajo en cabeza, lanzó a Ferguson para que ésta impusiera en los últimos metros su punta de velocidad y superara a las italianas Letizia Paternoster (Liv) y Letizia Borghesi (AG Insurance-Soudal) para llevarse la etapa.

Pese a la caída, Vollering pudo sobreponerse, reengancharse al pelotón y mantener el jersey naranja de líder a la espera de la etapa reina de este sábado entre Agost y La Nucía. EFE