La borrasca Oriana deja un solo barco en la línea Ceuta-Algeciras y muchos desperfectos

Ceuta, 13 feb (EFE).- La borrasca Oriana, que desde esta madrugada azota las costas del estrecho de Gibraltar, ha dejado ya únicamente un buque en la ruta entre Ceuta y Algeciras (Cádiz) , y ha causado muchos desperfectos derivados de la fuerza del viento, que supera las rachas de 80 kilómetros por hora.

Las adversas condiciones meteorológicas están afectando a distintos puntos de la ciudad, con el desplazamiento de varios elementos de la vía pública así como inundaciones en garajes y viviendas, lo que ha motivado numerosas cancelaciones de actos previstos para esta jornada.

La Consejería de Educación ha suspendido las clases en las guarderías debido a la fuerza del viento de poniente que se mantiene con una intensidad de 50 kilómetros por hora aunque con rachas que alcanzan los 80 kilómetros por hora.

Esta circunstancia ha motivado que únicamente navegue entre las dos orillas del Estrecho el ferry convencional "Passió per Formentera", ya que los buques rápidos de las navieras Balearia, DFDS y Armas Trasmediterránea han anulado ya todos los servicios previstos en esta zona.

Por otro lado, se ha prohibido la pesca en el litoral así como cualquier actividad en el mar mientras que se han anulado varios actos programados, entre ellos la visita a la ciudad del vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, quien tenía previsto asistir al Comité Ejecutivo Regional del PP de la ciudad.

La intensidad del viento también ha motivado que se cierren parques y jardines así como se prohíba el acceso a las playas. EFE

