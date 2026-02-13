Exmonjas de Belorado niegan el maltrato a las religiosas mayores: "Les dedicamos la vida"

Bilbao, 13 feb (EFE).- Las exmonjas cismáticas de Belorado, en Burgos, han negado haber maltratado a las religiosas de avanzada edad que se encontraban bajo su cuidado en el monasterio de Orduña (Bizkaia), a quienes han dedicado "toda la vida", y han asegurado que se trata de acusaciones sin pruebas.

"Hemos centrado en ellas nuestros horarios, nuestras preferencias... y ahora nos acusan de maltrato. Venimos a desmentirlo y ver si alguien nos hace caso", han relatado.

Agentes de la Guardia Civil trasladaron el pasado 18 de diciembre, por orden del Juzgado de Instancia 5 de Bilbao, a cinco monjas de avanzada edad que vivían en el monasterio vizcaíno al hospital de Basurto después de que un informe cuestionara las condiciones higiénico-sanitarias en las que se encontraban.

Con edades comprendidas entre 87 y 101 años, las religiosas se encontraban bajo el cuidado de las monjas cismáticas de Belorado, aunque sus familiares habían elevado quejas por la imposibilidad de visitarlas.

Las ocho exmonjas cismáticas que en mayo de 2024 rompieron con la Iglesia Católica han declarado este viernes en el Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao como investigadas como supuestas autoras de delitos de coacciones, trato degradante, abandono, omisión del deber de socorro, falsedad documental y administración desleal.

Cuatro de ellas han acudido a los juzgados bilbaínos para prestar declaración mientras que el resto han testificado por vía telemática.

"Estamos agotadas. De todas las situaciones que estamos viviendo ésta es la más dura porque nos toca lo más central de nuestra vida que era el cuidado de las hermanas mayores a las que hemos dedicado toda la vida", han afirmado Sor Sion y Sor Paloma a la entrada a los juzgados.

Han desmentido así las acusaciones de maltrato y han subrayado que siempre se comportaron "en conciencia" y "desde el corazón" con las religiosas de avanzada edad. "Todas hemos escuchado que ellas no querían irse", han añadido.

Por su parte, Florentino Aláez Serrano, el abogado que las ha asistido en su declaración, ha confiado en que se archive la causa ya que el trato dispensado a las religiosas de avanzada edad fue "exquisito".

Por lo que respecta al desahucio del monasterio de Belorado, previsto para el próximo 12 de marzo, el letrado lo ha calificado de "mala noticia" ya que hubieran preferido a que se resuelva el recurso de casación que plantearán ante el Tribunal Supremo. EFE

