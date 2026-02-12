Espana agencias

La rentabilidad de los planes de pensiones alcanzó el 5,4 % en enero

Madrid, 12 feb (EFE).- Los planes de pensiones individuales registraron en enero una rentabilidad interanual del 5,4 %, y por categorías, destacaron los de renta variable, con una revalorización del 9,7 %.

Inverco ha publicado este jueves datos relativos a los planes de pensiones individuales, cuyo patrimonio comenzó 2026 con un incremento de 994 millones de euros, hasta alcanzar un total de 97.326 millones.

Respecto a la rentabilidad de los planes, Inverco destaca que en enero la práctica totalidad de las categorías presentaron rentabilidades positivas y en todos los plazos.

A 20 años, los planes de pensiones registraron una rentabilidad media anual neta del 3,1 %, mientras que en el medio plazo (10 y 15 años) mantuvieron un comportamiento consistente, con rendimientos del 4,2 %

A tres años, la rentabilidad fue del 7,8 %.

El volumen estimado de aportaciones y prestaciones en enero fue de 132 millones de euros en el caso de los primeras, y de 273 millones, en el del segundo.

Así, el volumen de prestaciones netas del mes alcanzó los 141 millones. EFE

EFE

Infobae
