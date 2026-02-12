Espana agencias

Finaliza la instrucción de la pieza principal del 'caso Mediador' con 23 personas investigadas

La magistrada del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Farizo, ha concluido la fase de instrucción de la pieza principal del 'caso Mediador', con un total de 23 personas investigadas. Este caso se refiere a sobornos para conseguir contratos de placas solares.

El auto judicial, hecho público este jueves y que abre la vía para la apertura del juicio oral, considera que los hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos de cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la Administración Pública, estafa, falsedad, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

Concretamente, al mediador Marco Antonio Navarro, al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, al exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias Taishet Fuentes, al general retirado de la Guardia Civil, Francisco Espinosa, y otras diez personas más, se les investiga por los presuntos delitos de cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, contra la administración pública, estafa y falsedad.

En un segundo bloque se investiga también al exviceconsejero de Sector Primario del Gobierno de Canarias Álvaro de la Bárcena, al exdirector general de Lucha Contra el Cambio Climático del Gobierno de Canaria, José Domingo Fernández, y otras cuatro personas más por presunta prevaricación, tráfico de influencias, contra la administración pública o malversación de caudales públicos.

En un tercer bloque e investiga a Navarro Tacoronte y otras cinco personas por blanqueo de capitales e igualmente hay otra persona investigada por un presunto delito contra la hacienda pública.

La primera pieza del 'caso Mediador' se juzgó hace algunas semanas en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y el tribunal de jurado declaró culpables al general Espinosa, Navarro Tacoronte y el empresario Antonio Bautista culpables de un delito de cohecho vinculado a sobornos para conseguir contratos de placas solares.

