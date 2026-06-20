Fran Sánchez, psicólogo: “Mucho cuidado con comparar la relación con lo que teníais al principio porque no es la realidad”

Lo difícil de no caer en idealizar el inicio de una relación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El psicólogo Fran Sánchez, conocido en TikTok como @middtalk, advierte sobre un error frecuente que puede condicionar la vida en pareja: “Mucho cuidado con comparar la relación con lo que teníais al principio porque no es la realidad”. El especialista sostiene que la versión inicial de la relación nunca es la definitiva y que la comparación constante con esa etapa puede llevar a un callejón sin salida emocional.

Durante los primeros meses, la convivencia está marcada por la ilusión, la novedad y un estado de ánimo elevado. Sánchez explica que “lo que ves al principio de la relación nunca es la versión definitiva del vínculo”. En este periodo, casi todos muestran su mejor cara, son más atentos, flexibles y detallistas. Los pequeños gestos parecen enormes y cada conversación alimenta la expectativa de un futuro prometedor. Sin embargo, el psicólogo recalca que esa percepción está distorsionada por un estado emocional muy intenso, casi de burbuja, donde lo positivo se magnifica y lo negativo se minimiza o directamente se ignora.

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El experto subraya la importancia de reconocer que esa primera fase es una pequeña irrealidad, no porque sea falsa, sino porque aún no se ve la totalidad del otro ni la dinámica real de la pareja. “Durante los comienzos casi todos tendemos a mostrar nuestra mejor versión”, sostiene Sánchez. Es habitual restar importancia a posibles roces o detalles incómodos porque “todavía no nos pesa, todavía no nos ha desgastado”. En consecuencia, muchas personas creen que la compatibilidad se decide en ese comienzo, cuando en realidad la verdadera prueba llega después, con la aparición de diferencias y la convivencia cotidiana.

La burbuja del inicio y la percepción selectiva

En la fase inicial, la pareja vive una experiencia marcada por la exageración de lo positivo. Sánchez describe este fenómeno como una burbuja emocional: cada gesto se experimenta con intensidad y cualquier detalle se transforma en algo especial. La atención se centra casi exclusivamente en los aspectos agradables, mientras que los potenciales problemas quedan relegados a un segundo plano. “No le prestamos demasiada atención porque todavía no nos pesa, porque pensamos: habrá sido algo puntual, no creo que se repita”, precisa el psicólogo.

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Este mecanismo de idealización tiene un efecto directo sobre la memoria emocional de la relación. Lo bueno se recuerda con nitidez, lo malo se minimiza u olvida. Así, se construye una referencia interna de cómo “debería ser” la pareja, basada en una etapa donde predominaban las expectativas y la novedad. Según Sánchez, esto puede generar un problema serio más adelante, cuando la relación evoluciona y surgen los matices reales del vínculo.

El peligro de vivir anclados al pasado y cómo avanzar

Con el paso del tiempo, la relación deja atrás esa burbuja y aparecen las diferencias, los roces y las facetas menos visibles de cada uno. Aspectos que antes resultaban habituales pueden disminuir o desaparecer por completo, no necesariamente por una crisis o una pérdida de amor, sino porque ahora se conoce la realidad completa del otro. Sánchez enfatiza: “Nunca deberíamos preguntarnos si nuestra relación merece la pena mirando constantemente al pasado. Deberíamos hacerlo mirando a lo que existe hoy”.

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Cómo salir del bucle en una relación. (Magnific)

El mayor riesgo es quedarse atrapado en la nostalgia, intentando recuperar una versión pasada que, por definición, estaba destinada a cambiar. Esto genera comparaciones constantes: “Antes era diferente, antes hacía esto o aquello, antes me hacía sentir así”. El psicólogo advierte que esa trampa puede impedir ver con claridad la relación actual y dificultar la toma de decisiones saludables. Para Sánchez, solo cuando se deja de perseguir la nostalgia se puede evaluar honestamente el presente y decidir si vale la pena seguir construyendo juntos o si es momento de tomar otro camino.