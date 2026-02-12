Espana agencias

Ferraz cierra la puerta a permitir un gobierno de Guardiola en Extremadura: "No va a haber abstención"

El partido socialista descarta intervenir en la votación para respaldar la investidura de la representante popular en la región, cerrando así la posibilidad de facilitar un ejecutivo alternativo sin acuerdo entre la derecha y la formación de Abascal

El secretario general del PSOE en Extremadura, José Luis Quintana, dejó claro que el partido ni contempla ni acepta abstenerse en la votación de investidura de María Guardiola, cabeza de lista del Partido Popular, para presidir la región. Esta postura cierra cualquier posibilidad de facilitar indirectamente un gobierno autonómico liderado por los populares sin un pacto previo entre el PP y Vox. De acuerdo con Europa Press, la directiva socialista nacional, asentada en Ferraz, ratificó de forma categórica que “no va a haber abstención” en la sesión parlamentaria prevista para celebrarse el 3 de marzo como fecha límite.

Europa Press explicó que la firme respuesta del PSOE llega luego de que algunos referentes regionales, como el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, sugirieran abrir el diálogo con el PP para evitar el bloqueo político actual. Osuna expresó que, si resultaba inviable un acuerdo entre el PP y Vox y Guardiola no lograba la investidura, la lógica indicaba que el PSOE podría recibir una oferta para negociar y destrabar la situación de parálisis institucional en Extremadura. Propuso incorporar la investidura y un pacto presupuestario a un potencial acuerdo entre ambas fuerzas.

No obstante, fuentes citadas por Europa Press remarcaron que la decisión se encuentra ahora en manos de una gestora, presidida por José Luis Quintana, tras la dimisión del candidato Miguel Ángel Gallardo, y no de los antiguos portavoces de campaña. Quintana, en un principio, no descartó conversar si desde el PP solicitaban una negociación, pero luego rectificó su postura y manifestó tajantemente que el PSOE no se abstendría en la votación de investidura. Además resaltó que ningún representante del Partido Popular ha contactado al socialismo regional para pedir formalmente una abstención o iniciar contactos en ese sentido.

El medio Europa Press indicó que la dirección nacional del PSOE achaca al Partido Popular la actual dificultad para formar gobierno en Extremadura. Subrayan que la decisión de adelantar los comicios en esa región y en Aragón fue tomada por los propios populares, quienes rechazaron previamente la invitación socialista para pactar la aprobación de presupuestos y así evitar nuevas elecciones autonómicas. Tras las elecciones del 21 de diciembre, la presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, optó por presentarse a la investidura sin contar aún con el respaldo de Vox, partido que incrementó su representación regional tras las últimas elecciones.

El escenario político en Extremadura muestra un PP que ganó un escaño respecto a la anterior legislatura, mientras Vox sumó seis más al cambiar notablemente el equilibrio parlamentario regional, reportó Europa Press. En Aragón, el PP perdió dos escaños y Vox duplicó su número, alcanzando un total de 14. En ambos casos, la formación liderada por Santiago Abascal aumentó su peso específico en las negociaciones y estableció condiciones estrictas para un posible acuerdo de investidura. El Partido Popular había apostado por mejorar sus resultados electorales para depender menos de Vox, pero los resultados finalmente no les proporcionaron margen de maniobra suficiente para conformar un gobierno monocolor.

En estas circunstancias, la directiva socialista recalcó que no perciben como deber propio facilitar la gobernabilidad del Partido Popular y reiteran que la propia Guardiola ha rechazado públicamente cualquier entendimiento con el PSOE, mientras continúa apostando por llegar a un acuerdo con Vox. Según citó Europa Press, la presidenta autonómica en funciones manifestó que aún considera “factible” cerrar un pacto con Vox y dejó claro que no ve opciones para negociar con el PSOE, al considerar que ambos mantienen posiciones políticas opuestas.

La respuesta final del PSOE, registrada por Europa Press, zanja las especulaciones surgidas tras las declaraciones de algunos socialistas extremeños favorables a estudiar fórmulas para evitar el bloqueo de la investidura. A juicio de la directiva nacional, la responsabilidad de formar gobierno recae únicamente en el Partido Popular y sus potenciales socios, descartando por completo la posibilidad de allanar un ejecutivo alternativo sin un acuerdo previo explícito entre la derecha y Vox. La postura socialista se mantiene inamovible tanto a nivel regional como nacional: no se plantean abstenerse ni facilitar indirectamente la investidura de Guardiola bajo los escenarios políticos actuales de Extremadura.

