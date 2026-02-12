Espana agencias

El PSOE de Castilla y León mantiene que gobierne el más votado, pero con un acuerdo previo

Valladolid, 12 feb (EFE).- El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, mantiene vigente su ofrecimiento al PP para que antes de las elecciones del próximo 15 de marzo ambos partidos se comprometan a permitir formar gobierno al que resulte más votado.

En una entrevista con la agencia EFE, Martínez ha recalcado que la clave es que ese compromiso se produzca a priori, antes de los comicios, y, por eso, se muestra tajante en su rechazo a la posibilidad de que el PSOE deba abstenerse en los casos de Extremadura y Aragón, donde en su opinión el PP tiene que lidiar con su pretensión de llegar a acuerdos con Vox.

En su propuesta, el candidato socialista defiende que este acuerdo previo entre PP y PSOE busca evitar la influencia de Vox, pero ha lamentado la falta de respuesta de los populares, lo que interpreta como una muestra de que en caso de poder pactar con la extrema derecha les ofrecerá un "cheque en blanco" para seguir como presidente.

Con el debate abierto en Extremadura y Aragón sobre la posibilidad de que el PSOE, como segunda fuerza política en ambos territorios, pueda abstenerse en la investidura para impedir el acceso de Vox a los gobiernos autonómicos, Martínez ha insistido en que no es partidario de que, ahora, una vez conocidos los resultados, el PSOE ceda en esos territorios ante esa posibilidad.

Martínez ha asegurado que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, conoce de primera mano esta propuesta y es "absolutamente respetuoso" hacia la autonomía del PSOE-CyL.

Ha apelado a la "coherencia" interna de su postura desde que a nivel nacional defendió en el Comité Federal socialista la opción de abstenerse y permitir la investidura del Gobierno de Mariano Rajoy (PP), aunque ha añadido que después el PP "tramposo" no hizo lo mismo cuando el PSOE de Luis Tudanca derrotó a Mañueco en 2019.

No obstante, ha remarcado que la sociedad "clama consensos" que son "muy difíciles", pero que son la alternativa a un "ciclo repetitivo electoral" y que obligarían a un esfuerzo de pacto posterior a la investidura que se ha mostrado dispuesto a asumir, en referencia a los presupuestos y las leyes principales.

Pero ha asumido que si el PP "cuando iba de vencedor no quería ni hablar" de la propuesta de la lista más votada, "hoy que le salen todavía menos" las cuentas, el partido de Mañueco "no va a aceptar jamás".

Por otra parte, Martínez ha lamentado la "anomalía democrática" que supone que el PP eluda un debate cara a cara con su candidato y actual presidente, Alfonso Fernández Mañueco, ya que "a nivel nacional nadie imaginaría que Sánchez dijera no a un cara a cara con Feijóo".

Ha ironizado con que en caso de que Sánchez se negase a ese debate con Feijóo, alguien como el secretario general del PP, Miguel Tellado, estaría hablando con unas "palabras mucho más gruesas" de las que utiliza el PSOE en Castilla y León para denunciar la incomparecencia de Mañueco.

"¿Por qué se esconde Mañueco?, ¿qué miedo tiene a que se le vean las costuras?, que es ese hombre hueco, de paja, que seguramente está ahí más por lo que calla que por un valor de gestión", ha argumentado Martínez, convencido de que eso "lo está visualizando todo el mundo" por no haber sido "capaz ni en los incendios", ni durante la pandemia de covid, cuando "le hizo la labor (Francisco) Igea". EFE

