Uruguayo Juventud, con Alaniz en el ataque, busca la revancha ante la Católica, de Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 11 feb (EFE).- El Atlético Juventud, de Uruguay, saldrá este jueves, comandado por el atacante Agustín Alaniz, en procura de la revancha, en Quito, ante Universidad Católica, que atesora la ventaja obtenida por 1-0 en el partido de ida por la primera ronda de clasificación de Copa Libertadores.

El cuadro 'pedrenses', como también le dicen a Atlético Juventud, dirigido por el argentino Sebastián Méndez, se clasificó el año pasado por segunda ocasión a un torneo internacional, pues en el año 2015 disputó la Copa Sudamericana y quedó eliminado en la segunda ronda por el ecuatoriano Emelec.

La gran campaña con que arrancó el equipo el año pasado estuvo liderada por el técnico argentino Diego Monarriz y los goles del atacante uruguayo Agustín Rodríguez, pero Monarriz dejó al cuadro cuatro fechas antes que concluyera el torneo.

En el arranque de la Liga uruguaya perdió el domingo pasado por 1-0 en calidad de local ante Cerro Largo, partido en el que Méndez cuidó a la mayoría de los jugadores que fueron titulares en el partido de ida.

Por su parte, la Católica que ha participado en seis ocasiones en la Libertadores, echará de menos al atacante panameño Azarías Londoño debido a una lesión, pero contará con la base de la plantilla que accedió a la actual Libertadores.

El equipo del técnico ecuatoriano Diego Martínez vive sus mejores actuaciones desde el año pasado, donde no solo se clasificó para la Libertadores, sino que ganó por primera ocasión un título, el de la Copa Ecuador, el otro torneo profesional ecuatoriano.

En el partido de ida fueron figuras determinantes para el triunfo, con grandes atajadas el portero venezolano Rafael Romo y en defensa su compatriota Jhon Chancellor, no solo para defender, sino también para sacar provecho en ataque, pues fue el autor del único gol.

También sobresalen en el equipo del cuadro católico, los centrocampistas Daniel Clavijo y los argentinos Jerónimo Cacciabue, Mauro Díaz y en ataque la dupla panameña José Fajardo y Everardo Rose.

El partido se disputará en el estadio Olímpico 'Atahualpa', de la capital ecuatoriana, desde las 19.30 horas local (00.30 GMT del viernes) con arbitraje del argentino Yael Falcón, de Argentina, asistido desde el VAR por su compatriota Pablo Dovalo. EFE