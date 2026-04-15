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Arrancan las declaraciones judiciales por el reparto de las viviendas públicas de Alicante

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Alicante, 15 abr (EFE).- La magistrada que investiga las irregularidades en la adjudicación de las viviendas de protección pública (VPP) de la Playa de San Juan, en Alicante, ha comenzado este miércoles con las declaraciones de los testigos relacionados con los expedientes a través de la comparecencia de tres responsables de la Conselleria valenciana de Vivienda.

Las declaraciones han comenzado a las 10:17 horas ante la titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante en una comparecencia con la presencia de la fiscalía Anticorrupción y los abogados del PSPV-PSOE y Ciudadanos (Cs) como acción popular.

Para esta primera sesión han sido citados el director territorial de la Conselleria en Alicante, Juan Manuel Galbis; la jefa del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante, Concepción Morillas, y el secretario territorial adjunto de Vivienda, Vicente Caturla, quienes está previsto que sean interrogados durante la mañana.

Antes del comienzo a las puertas de los juzgados de Benalúa, el abogado de Ciudadanos, Eduardo García Ontiveros, ha afirmado a los periodistas que los tres testigos de este miércoles serán los primeros de una larga lista para tratar de aclarar lo ocurrido en la promoción residencial Les Naus, donde cree que ha habido "un botín para unos pocos".

"No puede ser es que el resto de los españoles tengan muy complicado el acceso a una vivienda pública" y en el caso de las VPP de la Playa de San Juan se hayan repartido "saltándose todos los requisitos, sobre todo de documentación y económicos" de los beneficiarios.

El letrado de Cs ha confiado en que las cuestiones que parecen sospechosas sean aclaradas por los testigos que sean llamados a declarar en las próximas fechas.

El "escándalo" de Les Naus, en palabras del propio Luis Barcala, alcalde del PP, ha provocado una intensa tormenta política en el ayuntamiento de Alicante con varias dimisiones, entre ellas de la concejala de Urbanismo, la popular Rocío Gómez, la directora general municipal María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino han adquirido una VPP, y también del jefe de gabinete de la conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Miguel Ángel Sánchez.

También varios funcionarios han sido apartados o han sido objeto de apertura de expediente, como dos técnicos de Urbanismo. EFE

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