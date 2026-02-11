Última jornada sin alicientes para el Terrassa; el CN Barcelona, duelo por el liderato

La mejora sustancial que ha conseguido el Terrassa respecto a la temporada anterior quedó confirmada tras vencer al Solaris Sibenik 14-12, un resultado que garantizó su pase a octavos y su estatus de segundo clasificado en el Grupo A, solo superado por el Jug Dubrovnik, que lidera invicto la tabla. Según detalló la agencia EFE, esta previa deja al conjunto dirigido por Sergi Mora ante un partido sin presión en su visita al Duisburg alemán este jueves a las 19:30 (CET), ya sin objetivos pendientes en esta última fecha de la fase de grupos de la Eurocopa.

Lejos de la incertidumbre, el Terrassa ya tiene asegurada su continuidad en la competición continental, dejando atrás la eliminación temprana que sufrió en la edición pasada, cuando no logró ningún punto en la fase de grupos. El club catalán ha sellado matemáticamente el segundo puesto antes de la última jornada, lo que libera al plantel de la obligación de obtener un resultado positivo en tierras alemanas. El Jug Dubrovnik, uno de los favoritos al título, ha encabezado el grupo con una trayectoria perfecta, lo que impide cualquier alteración en la parte alta de la clasificación independientemente de los resultados finales.

Mientras tanto, la situación del CN Barcelona es completamente diferente. Según informó EFE, el equipo más antiguo del waterpolo español recibirá al Szolnoki húngaro el jueves a las 20:00 (CET) en un enfrentamiento directo por el liderato del Grupo B. Ambas escuadras llegan igualadas a doce puntos tras cinco fechas disputadas, circunstancia que convierte este partido en decisivo: una victoria asegurará al equipo entrenado por Andrei Iosep el primer puesto, mientras que una derrota lo relegará a la segunda plaza, lo que podría deparar un cruce de octavos de final más complicado. El CN Barcelona se ha dado esta oportunidad tras remontar estadísticamente una fase de grupos que inició con derrota ante el Pallanuoto Trieste (20-16), seguida por una cadena de éxitos que lo ha devuelto a la lucha por la cima.

En ese contexto, los enfrentamientos de este jueves en la Eurocopa de waterpolo captan la atención no solo por los equipos españoles, sino también por las definiciones pendientes en los Grupos C y D. De acuerdo con lo consignado por EFE, el Vouliagmeni griego controla su destino en el Grupo C y asegurará el liderato venciendo al Panathinaikos en el derbi nacional. Un triunfo de Panathinaikos, por el contrario, le daría la clasificación directa y dejaría al Vouliagmeni al borde de la eliminación. Por su lado, el BVSC Manna de Hungría, que enfrenta al Buducnost Podgorica, último clasificado, debe ganar y esperar el resultado del partido entre los equipos griegos para definir su propio futuro: si Panathinaikos se impone, BVSC Manna se ubicará en primer lugar; si gana Vouliagmeni, los húngaros serán segundos y Panathinaikos quedará fuera.

Por último, EFE informó que el Grupo D presenta una lucha cerrada entre el Savona italiano y el Sabac Elixir serbio, ambos empatados en puntos en la cúspide de la tabla. Savona ostenta un margen favorable en el ‘gol average’ directo y tiene la ventaja de enfrentar al Steaua de Bucarest, ya eliminado, mientras que el Sabac Elixir debe superar al Spandau alemán y esperar que Savona tropiece para arrebatarle la primera posición. Los horarios de ambos encuentros coincidirán, aunque ninguna de las dos escuadras arriesga su pase a octavos ya asegurado en esta fase del torneo.

De esta forma, la última jornada de la fase de grupos de la Eurocopa de waterpolo distribuye el protagonismo entre el cierre tranquilo del Terrassa, la definición por la cima del CN Barcelona y las pugnas abiertas en otros sectores del torneo, donde la clasificación y las posiciones finales aún dependen de los resultados que se obtendrán en estos partidos. EFE puntualizó que los clubes españoles alcanzaron los octavos de final antes del parón por las selecciones, un impulso importante en la segunda competición continental.