Djokovic responde con un lacónico "no lo sé" si este ha sido su último Roland Garros

París, 29 may (EFE).- El serbio Novak Djokovic, cuarto del mundo y de 39 años, respondió con un lacónico "no lo sé" a la pregunta de si este del 2026 ha sido su último Roland Garros, tras haber caído este viernes en tercera ronda ante el brasileño Joao Fonseca, de 19 años.

El tenista de Belgrado compareció ante la prensa tras perder en cinco sets y tras casi cinco horas de partido y reconoció que "se quedó sin gasolina" en las dos últimas mangas.

"Todo el mérito para Joao, logró puntos increíbles y jugó mejor que yo en los momentos clave, en el cuarto y quinto set", declaró. EFE