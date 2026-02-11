Espana agencias

Marlaska defiende el uso de la baliza V16 y el PP lo vincula con la corrupción: "Será el nuevo 'caso Koldo' del PSOE"

El ministro del Interior rechaza acusaciones sobre irregularidades en la implantación del nuevo dispositivo de emergencia, mientras la oposición exige transparencia y denuncia intereses políticos y comerciales en torno a la medida que será obligatoria en carretera

Guardar

La controversia sobre la obligatoriedad de la baliza V16 en los vehículos españoles ha propiciado acusaciones de posibles beneficios económicos y redes de intereses en torno a su implantación. Según informó el medio, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, la diputada del Partido Popular Ana Vázquez sugirió la existencia de vínculos con empresas favorecidas y señaló posibles conexiones con el secretario general del PSOE en Pontevedra, así como la existencia de una “red china” que habría resultado beneficiada por la medida. De acuerdo con la información publicada, Vázquez ejemplificó sus críticas exhibiendo una baliza V16 encendida en su escaño, mientras recriminó al Gobierno por no haber entregado gratuitamente el dispositivo y cuestionó los informes técnicos que respaldan su seguridad, considerando que la imposición de la medida convierte a España en el único país europeo con tal mandato.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió la medida enfatizando la protección de vidas en carretera como motivo principal. Según detalló el medio, Marlaska destacó que cada año fallecen 25 personas en España al salir de sus vehículos para colocar los triángulos de emergencia tras un accidente o avería. El ministro señaló que la incorporación obligatoria de la baliza V16 responde a la intención de reducir estos fallecimientos, posicionando la medida al nivel de otras reformas en materia de seguridad vial como la implantación del carné por puntos, el uso obligatorio del cinturón de seguridad y la reducción de la tasa de alcohol permitida al volante. También invitó al Partido Popular a visitar centros como el Hospital de Parapléjicos de Toledo o la Fundación Guttmann para constatar el impacto de los accidentes de tráfico y reiteró que la normativa fue aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Vial, recordando que miembros del propio PP respaldaron la baliza en la Comisión de Seguridad Vial y la conectividad en la circulación.

El medio recogió la argumentación de Ana Vázquez, quien reclamó la presentación de informes independientes que justifiquen la utilidad de la V16 y criticó problemas operativos del dispositivo, como la limitada batería, la falta de visibilidad durante el día y la inconsistencia en la aplicación de multas, señalando que el Gobierno “de repente” anunció que no se sancionaría a los conductores que no portasen la baliza. Además, la diputada afirmó que la compra de balizas por parte de Correos en 2023 favoreció a una empresa concreta, retomando una línea de denuncia sobre supuestos intereses comerciales y políticos en torno a la implantación del dispositivo. “El caso balizas será el nuevo 'caso Koldo' del PSOE”, sostuvo Vázquez, en referencia a investigaciones previas sobre corrupción vinculadas al partido en el poder.

Grande-Marlaska respondió señalando que las críticas del PP propagaban “falsedades” y subrayó los objetivos de seguridad de la medida, pidiendo a la oposición que tome “en serio la seguridad”. Reiteró que los beneficios recaen principalmente en los propios conductores y peatones, y que el Gobierno mantendrá su compromiso en materia de prevención de accidentes. El ministro desestimó las insinuaciones sobre trato de favor a empresas y recalcó que la decisión recibió el aval de los órganos competentes en la materia.

Durante la misma sesión de control en el Congreso, la diputada del PP introdujo críticas adicionales dirigidas a la gestión del Gobierno en materia de seguridad ciudadana. Señaló que policías y guardias civiles continúan desprotegidos, haciendo alusión a la muerte de dos agentes de la Guardia Civil en Barbate, Cádiz, tras ser embestidos por una narcolancha. Según consignó el medio, Vázquez responsabilizó al Ministerio del Interior por no haber revertido lo que considera una situación de abandono, sugiriendo que “los narcos campan a sus anchas”.

En respuesta, Marlaska recordó que los responsables de los asesinatos en Barbate fueron detenidos y presentados ante la justicia, e insistió en la actuación urgente y prioritaria del Gobierno desde 2018 para fortalecer la dotación de recursos, incrementar plantillas y mejorar infraestructuras, tareas que, según el ministro, quedaban pendientes de la etapa previa bajo administración del Partido Popular, a la que acusó de centrarse únicamente en protegerse frente a sus propios casos de corrupción.

Todo el intercambio en la Cámara Baja reflejó una marcada tensión política en torno a la implantación de la baliza V16, en la que se entrecruzan argumentos sobre la seguridad vial y las sospechas de corrupción o intereses empresariales asociados a la medida. Según publicó el medio, el debate se mantiene abierto en el Congreso, con la oposición reclamando transparencia y el Ejecutivo defendiendo el propósito de reducir los riesgos para los conductores y la ciudadanía ante situaciones de emergencia en carretera.

Temas Relacionados

Baliza V16CorrupciónFernando Grande-MarlaskaPartido PopularPSOEEspañaCongreso de los DiputadosSeguridad vialCaso KoldoAna VázquezEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Sánchez pide a Feijóo la dimisión de la cúpula del PP de Madrid y del alcalde de Móstoles por el caso de acoso

Pedro Sánchez reclama a los responsables populares en la Comunidad de Madrid y al regidor de Móstoles que abandonen sus cargos tras la denuncia de acoso que involucra a una exedil, exigiendo responsabilidades ante la falta de actuación respondida por el propio partido

Sánchez pide a Feijóo la

El concurso del carnaval de Cádiz ya tiene sus 15 finalistas

Infobae

Heraskevych desafía prohibición del COI de usar un casco en homenaje a víctimas de guerra

Infobae

Hace 85 años la Dama de Elche volvió a España a cambio de obras de Goya, Greco y Velázquez

Infobae

El Al Nassr gana 0-1 en Turkmenistán aún sin Cristiano Ronaldo y sin sus figuras

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Anulan la sanción impuesta a

Anulan la sanción impuesta a un policía nacional acusado de desobediencia por decirle a su superior que no le iba a atender por WhatsApp en sus días libres

Un estudio revela la edad a la que deberías dejar de conducir

El salto de Gabriel Rufián, de querer “romper España” a jugarse la carrera por salvarla (de PP y Vox): “Más cabeza y menos pureza”

Madrid quiere ser referente mundial de los drones: ninguna empresa se presenta para construir un donódromo, sube la oferta y puntúa mejor a una firma sancionada por alterar precios

La guerra de un matrimonio roto que pone en la diana a Hatta Energy, la quinta petrolera de España a la que vinculan con un poderoso confidente de la UCO

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Gonzalo Bernardos explica por qué está a favor de la regularización de migrantes: busca responder a desafíos financieros en España

Que no te engañen haciéndose pasar por Brad Pitt: el Banco de España avisa del auge de estafas amorosas con inteligencia artificial en redes sociales

Ser joven y pobre depende del tiempo que puedas quedarte en casa de tus padres: la tasa de pobreza de quienes se emancipan triplica a la de los que no

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estos cinco motivos para despedirte son ilegales”

DEPORTES

El día que el FC

El día que el FC Barcelona plantó al Atlético de Madrid en unas semifinales de Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”